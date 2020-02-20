Мисмари заявил о стремлении ЛНА к миру в Ливии

Москва, 20 февраля. Ливийская национальная армия стремится к соблюдению режима прекращения огня и миру во всей Ливии, без террористов и иностранного вмешательства. Об этом на пресс-конференции в среду заявил официальный представитель ЛНА Ахмад аль-Мисмари.

Генерал-майор подчеркнул, что фельдмаршал Халифа Хафтар прилетел в Москву, чтобы обсудить мирное урегулирование конфликта в Ливии и принципы соблюдения режима прекращения огня. ЛНА привержена политическому процессу.

Тем не менее, указал Мисмари, крайнюю настороженность вызывает, что в тот момент, когда командование ЛНА стремится к миру, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявляет о нанесении ударов по Триполи и по войскам ЛНА турецкой штурмовой авиацией. Тем самым Анкара показывает, что заинтересована в эскалации конфликта.

«Турции не нужны люди в Ливии. Ей нужна только нефть и выжженная земля», — подытожил представитель Ливийской национальной армии.

Напомним, что продолжающаяся поддержка Турции так называемого Правительства национального согласия создает серьезную напряженность и грозит срывом перемирия, введенного 12 января этого года. Ранее Федеральное агентство новостей публиковало подробности о маршрутах переброски Анкарой вооружений для боевиков ПНС в нарушение эмбарго ООН.