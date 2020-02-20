В СК РФ приняли комплекс мер по повышению уровня подготовки кадрового состава

Москва, 20 февраля. В Следственном комитете Российской Федерации под председательством Александра Бастрыкина прошло оперативное совещание по вопросам улучшения деятельности Московской академии СК РФ, сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что Александр Бастрыкин дал поручения касаемо усиления внутриведомственного контроля за деятельностью учебного заведения.

«Для повышения качества обучения и соответствия получаемых практических навыков реальным условиям службы в системе была отмечена необходимость усиления информационного взаимодействия между Московской академией и следственными органами СК РФ», — говорится на сайте Следственного комитета.

В рамках повышения качества обучения будут актуализированы и доработаны программы обучения с учетом современной правоприменительной практики.

По словам Бастрыкина, через 5 лет будет удовлетворен спрос на молодых специалистов, которые окончили ведомственные вузы. Подчеркивается, что приоритет должен быть на качественной, а не количественной подготовке кадров. Глава ведомства поручил обеспечить эффективность обучения в аспирантуре и получения кадрами научных степеней.

По итогам совещания был составлен комплекс мер, направленный на повышение уровня будущих кадров.

Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил омским следователям заняться делом мальчика, которого отчим ставил на гречку. Глава ведомства поручил проверить бездействие органов опеки в ситуации с восьмилетним ребенком.