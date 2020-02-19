«Абидол» включили в список лекарств против коронавируса

Пекин, 19 февраля. В Китае назвали лекарства и методы лечения коронавируса COVID-2019. Одним из действенных препаратов считается «Абидол», говорится в заявлении Миндзрава КНР.

Препарат «Абидол» вошел в шестую версию предварительного плана лечения COVID-2019 вместе с хлорохинфосфатом и рибавирином в комбинации с интерфероном или лопинавиром/ритонавиром.

Ранее «Абидол» уже включался в лечебные планы в комбинации с другими препаратами. Тогда китайские врачи также сообщали о его высоких противовирусных показателях.

В заявление методы лечения делятся на несколько вариантов по соответствию состоянию пациента.

В препараты против вируса предлагается добавлять хлорохинфосфат (500 мг для взрослых, два раза в день) и «Абидол» (200 мг для взрослых, три раза в день). Рибавирин рекомендуется в комбинации с интерфероном или лопинавиром/ритонавиром. Продолжительность принятия препарата составляет менее десяти дней. Специалисты Минздрава КНР не рекомендуют использовать три или более противовирусных препарата одновременно.

Отдельно даны рекомендации для лечения тяжелых и критических пациентов. К противовирусной терапии предлагается добавить «плазменное лечение». Для критически больных пациентов с высокой воспалительной реакцией предлагается рассмотреть возможность «экстракорпоральной технологии очистки крови».

Минздрав также рекомендует «после выписки пациента из-за низкой иммунной функции в период выздоровления и риска инфицирования другими патогенными микроорганизмами продолжать наблюдение за состоянием здоровья в течение 14 дней». Поправившимся пациентам советуют надевать маску, хорошо проветривать комнату, соблюдать правила гигиены, поменьше контактировать с людьми и стараться не выходить на улицу.

Вспышка пневмонии, вызываемой коронавирусом COVID-19, впервые произошла в Китае в конце 2019 года, передавали «Известия». Очагом распространения инфекции стал город Ухань и провинция Хубэй. От коронавируса уже погибли более двух тысяч человек.

Россия с 20 февраля временно приостанавливает въезд граждан Китая, направляющихся в Россию для работы, в частных, учебных и туристических целях. Власти КНР с пониманием отнеслись к решению России. Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Гэн Шуан объяснил действия Москвы защитой национальных интересов и отметил, что это эти меры носят временный характер. Он также подчеркнул, что Россия заранее проинформировала Пекин по дипломатическим каналам.

Карту распространения коронавируса опубликовал в среду телеканал RT.