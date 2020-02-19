Конгрессвумен США Уотерс заявила о намерении Трампа «привести Путина в Белый дом»

Вашингтон, 19 февраля. Конгрессвумен от Демократической партии США Максин Уотерс рассказала об отмене санкций против Российской Федерации после президентских выборов 2020 года, сообщает Newsweek.

Представитель Демократической партии агитирует против действующего президента США. По ее словам, второй срок Трампа «приведет к негативным последствиям».

Как утверждает Максин Уотерс, в случае победы на выборах Дональда Трампа, Белый дом будет выстраивать более тесные отношения с российским лидером Владимиром Путиным. В результате Трамп снимет все антироссийские санкции.

«Он будет еще больше связан с российскими олигархами, и он собирается привести Путина в Белый дом. Он собирается поставить Путина прямо перед нами», — заявила конгрессвумен.

Она добавила, что после победы на выборах Трамп добьется помилования лиц, обвиненных в ходе расследования спецпрокурора Роберта Мюллера (о российском вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году. — Прим. ФАН), в том числе и Пола Манафорта.

После решения Сената США оправдать Трампа по всем пунктам обвинения в рамках процесса импичмента, действующий президент США опубликовал шуточный видеоролик, согласно которому он будет руководить Штатами вечно. В коротком видео изображен выступающий президент США Дональд Трамп, а рядом на экране сменяют друг друга даты начала очередного президентского срока: 2020, 2024, 2028 и так далее. В итоге даты доходят до 90 000 года, а затем появляется надпись Trump 4eva («Трамп навсегда»).

Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил информацию о том, что Джон Руд ушел с поста заместителя главы Пентагона, сообщает RT.