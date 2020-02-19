Замглавы МИД РФ рассказал о сроках проведения трехстороннего саммита по Сирии

Москва, 19 февраля. Трехсторонний саммит по Сирии с участием России, Ирана и Турции может пройти в Тегеране уже в начале марта. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России, спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов.

По словам Богданова, Россия и Иран готовы принять в нем участие и ожидают лишь ответа от властей Турции. Так же он отметил, что не может сказать, насколько вероятно встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана для обсуждения ситуации в сирийской провинции Идлиб.

Первый трехсторонний саммит лидеров РФ, Турции и Ирана прошел в Сочи в ноябре 2017 года. По итогам саммита лидеры трех стран пришли к соглашению, что создание зон деэскалации в Сирии не должно нарушать территориальную целостность и суверенитет страны.

Последние трехсторонний саммит с участием президентов России, Турции и Ирана прошел в сентябре прошлого года в Анкаре. На нем обсуждалась ситуация в Идлибе. Также лидеры трех стран обменялись мнениями по вопросам турецких наблюдательных пунктов и борьбы с террористическими организациями.

Напомним, что Турция является одним из участников мирного процесса в Сирии. Вместе с Россией и Ираном она обсуждает меры по урегулированию сирийского кризиса на астанинской переговорной площадке. В то же самое время Турция поддерживает террористов, воюющих против правительственной армии Сирии в зоне безопасности Идлиб.