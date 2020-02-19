Пугачева рассказала, почему отказалась работать на Западе

Москва, 19 февраля. Народная артистка СССР Алла Пугачева рассказала, что в середине 1980-х ее приглашали для работы над мюзиклом в Великобритании, однако уехать из страны у нее не получилось.

В среду Пугачева пообщалась с журналистами после презентации российской версии мюзикла «Шахматы», премьера которого намечена на осень.

Мировая премьера «Шахмат» прошла в 1986 году в Лондоне. Музыку к картине написали экс-участники группы ABBA — Бьорн Ульвеус и Бенни Андерссон, автором текста стал Тим Райс. Прототипами героев стали шахматисты Анатолий Карпов, Борис Спасский, Виктор Корчной и Роберт Фишер.

Пугачева рассказала, что ее пригласили играть жену русского шахматиста.

«Мы стояли все — Тим, Бьорн и Бенни — и рыдали, потому что я хотела петь, но знала, что меня не отпустят <…> 11 месяцев мне нужно было на репетиции этого мюзикла, а это уже приравнивалось к бегству из страны», — рассказала Пугачева.

Чуть позже Примадонна сообщила ТАСС, что сегодня уже не хочет участвовать ни в каких мюзиклах.

Ранее в эфире НТВ Пугачева рассказала о своих методах сохранения молодости. Она не стала отрицать, что прибегала к услугам «своих хороших друзей» — пластических хирургов. Кроме того артистка дала понять, что плохо относится к процедуре нитевого лифтинга. Гладкостью кожи, по словам исполнительницы, она обязана хорошей наследственности.

Певица также обмолвилась о том, что почти 30 лет назад пережила операцию по удалению из груди опухоли, которая, к счастью, оказалась доброкачественной, передавала «Газета.ру». Пугачева не скрывает, что она активно интересуется всеми новинками в области пластической хирургии.