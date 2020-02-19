Путин назвал Собчака политиком общенационального масштаба

Санкт-Петербург, 19 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что несмотря на то, что Анатолий Собчак не был среди первых или вторых лиц государства, он был политиком общенационального масштаба.

Об этом президент сказал на концерте памяти первого мэра Санкт-Петербурга.

Как отметил Путин, у Анатолия Собчака возможно и были недостатки, но в какой-то мере они были одновременно и достоинствами. Президент подчеркнул, что бывший мэр Северной столицы был излишне прямолинеен.

«Он никогда не вилял хвостом, никогда не приспосабливался, практически всегда говорил о том, что думал, даже тогда, когда совсем уж искушенный политик, как минимум, промолчал бы. Он не молчал никогда и всегда говорил честно, прямо и прямолинейно», — поделился воспоминаниями о Собчаке Владимир Путин.

Сегодня Владимир Путин в сопровождении вдовы Собчака Людмилы Нарусовой и его дочери Ксении посетил памятник, установленный Собчаку на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. RT опубликовало видео возложения цветов Владимиром Путиным. Отдать дань памяти также пришли бывшие коллеги политика — глава Сбербанка Герман Греф, председатель Счетной палаты Алексей Кудрин и замглавы администрации президента Дмитрий Козак.