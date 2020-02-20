Шестой день пикетов у посольства Ливии в Москве. ФАН-ТВ

Шестой день подряд у столичного посольства Ливии собираются активисты. Их цель привлечь внимание к важнейшей проблеме — защите прав и свобод соотечественников, попавших в беду за рубежом.

«Российских граждан нужно защищать по всему миру, независимо от того, где они попали в сложную ситуацию. Всегда нужно разбираться по существу. Здесь, по сути, мы видим, что человек задержан незаконно, а поскольку он общественник и действовал как нормальный российский гражданин ничего не нарушил. Поэтому Ливия должна освободить российского гражданина», — подчеркнул глава общественной организации «Русь Триединая» Сергей Моисеев.

Максим Шугалей находился в служебной командировке в Триполи, где вместе с коллегой Самером Суэйфаном проводил социологическое исследование. Оба россиянина были незаконно похищены и брошены в ливийскую тюрьму.

«Я считаю, что любой человек, который профессионально занимается политологией и социологией, имеет право находиться в любой точке мира и проводить любые исследования. Мы видим, как мировые организации всегда защищают права журналистов, права правозащитников, но почему-то права граждан Российской Федерации никто не защищает. Ни одна правозащитная организация, которая борется за права журналистов не выступила в защиту русских граждан», — возмущен украинский общественный и политический деятель Антон Давидченко.

Одиночные пикеты у посольства будут проводится ежедневно, до тех пор, пока от властей Ливии не последует реакция, и граждане России вернутся домой.