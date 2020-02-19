Расчленивший аспирантку историк Соколов сделал заявление из СИЗО

Санкт-Петербург, 19 февраля. Историк Олег Соколов, которого обвиняют в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, прокомментировал условия содержания в СИЗО. Во время визита членов Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Соколов заявил, что его все устраивает.

«На мой вопрос о его условиях содержания Олег Валерьевич отметил, что «все строго по закону»: условия содержания, отношение, питание и медобеспечение удовлетворительные, библиотека работает хорошо, он имеет доступ к периодическим изданиям», — передал слова задержанного историка ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.

Он также рассказал, что Соколову удалось дописать свой роман, хотя его анонс историк намеревался опубликовать лишь к концу следствия. По словам Мельникова, главной темой книги является любовь. Член ОНК отметил, что Соколов уверен в успехе своей готовящейся к изданию книги.

Ранее Соколов признался, что в ночь на 8 ноября убил 24-летнюю аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко из обреза малокалиберной винтовки. После этого он расчленил тело девушки и выбрасывал его части в Мойку. 9 ноября он сам свалился в реку. Мужчину выловили, при нем оказался рюкзак с двумя отрубленными женскими руками. Когда полиция прибыла домой к Соколову, то обнаружили голову убитой девушки. В настоящее время историк находится под стражей, следствие по делу экс-доцента СПбГУ ведет центральный аппарат Следственного комитета России.