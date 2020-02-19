Бывший муж Лолиты рассказал об «ужасном финале» отношений с певицей

Москва, 19 февраля. Муж Лолиты Милявской Дмитрий Иванов поделился подробностями совместной жизни с певицей. По его словам, период отношений с Лолитой был одним из худших в его жизни. На данный момент супруги заняты бракоразводным процессом.

Ранее сообщалось, что муж Лолиты «пичкал ее опасными таблетками». 45-летний теннисист не сдержался и решился на откровения после обвинения 56-летней певицы.

Иванов говорит, что «начинает понимать Александра Цекало (бывший муж Лолиты. — Прим. ФАН)», и что хочет поскорее забыть все что связано с его браком с певицей.

«В моем случае все хорошее, что было за эти 10 лет, перечеркнуто этим ужасным финалом: этот брак, наверное, худшее, что со мной происходило», — написал пока еще муж Лолиты в Instagram.

Также он обратился к адвокату Сергею Жорину, клиенткой которого является певица. По мнению Иванова, нападки со стороны защиты переходят все границы.

«Понятно, что трудно отказаться от легких денег, найдя такого «сладкого» клиента. Опасные БАДы? Ты серьезно? Для человека, который принимал наркотики, лежал в психиатрической клинике, продолжает пить/курить/неправильно питаться и, главное, работать на износ на шестом десятке?» — заявил теннисист.

Подписчики Иванова выразили ему поддержку.

«Дмитрий, я на вашей стороне. У Лолиты ревность и обида», — @zhabapevunia. «У Лолиты был шанс с честью и достоинством закончить отношения, но она, как обычно, им не воспользовалась. Желаю вам поскорее выбраться из этой клоаки, а адвокату хайпоЖорину могу напомнить, что репутация — это то, что зарабатывается всю жизнь, а теряется за мгновение», — @valensik2006. «Наблюдаю данный конфликт с начала его освещения. Человек, который всю жизнь изменял (Лолита), кричит о том, что ей изменили... Ну, привет!» — @artur_pereverzev. «Я вас искренне поддерживаю, поражена вашей мудростью и тактичностью. Такое бывает, люди расходятся, но важно сохранить человеческое лицо, у вас это прекрасно выходит. В Лолите просто разочарование полное. Вам удачи и успехов!» — @raisaryk.

До этого Лолита утверждала, что Дмитрий Иванов давал ей опасные биологически активные добавки (БАДы), во время их совместной жизни. Сообщалось, что причиной расставания пары стала интимная переписка Иванова с другой женщиной.