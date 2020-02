Бывший муж Лолиты рассказал об «ужасном финале» отношений с певицей

Уважаемые подписчики, СМИ и все неравнодушные к нашему с Лолитой разводу! Это мое последнее официальное заявление. Прошу впредь оставить меня в покое, не приглашать на передачи, не просить официальных комментариев и не задавать лишних вопросов. Впервые за 4 месяца, а именно на такой период искусственно растянули, точнее превратили в фарс, обычный бракоразводный процесс, у меня больше нет сил бороться с ветряными мельницами, да и не за чем! Особенно после этих навязанных псевдо-новостей, которые больше напоминают «кашу из топора». Кем меня только не делали: и альфосом, и оленем, и многожёнцем... ⠀ Теперь я начинаю понимать, почему Александр Цекало не давал никаких интервью — он хотел как можно скорее забыть о браке с Лолитой и всём, что с ним связано. В моём случае все хорошее, что было за эти 10 лет, перечеркнуто этим ужасным финалом: этот брак, наверное, худшее, что со мной происходило. ⠀ Я хочу выразить особую благодарность за советы Александру Добровинскому @alexanderdobrovinsky Спасибо за поддержку Анфисе Чеховой @achekhova и Лере Кудрявцевой @leratv. Она особенно ценна, учитывая, что Лолита ваша подруга. ⠀ Спасибо моей семье, моим друзьям и всем пользователям, которые поддерживают меня в этот сложный период заказной травли. ⠀ Отдельно хочется обратиться к господину Жорину. Серёжа, успокойся! Понятно, что трудно отказаться от таких легких денег, найдя такого «сладкого» клиента. Опасные БАДы? Ты серьезно? Для человека, который принимал наркотики, лежал в психиатрической клинике, продолжает пить/курить/неправильно питаться и, главное, работать на износ на 6ом десятке? Но «звёздный» статус неприкасаем... Бог всем судья. Есть бумеранг, который всегда возвращается. Но ты ведь совсем другое дело. В погоне за пиаром, делая лживые заявления, ты забыл, что представляешь закон! Теперь я понимаю, за что тебя хотели лишить адвокатского статуса. ⠀ Ладно, когда тебе из-за меркантильных интересов плевать на насмешки над тобой в профессиональной среде, но зачем ты делаешь посмешище из Лолиты? ⠀ Продолжение????????

