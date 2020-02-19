Депутат от «Слуги народа» Бужанский отказался почтить память «Небесной сотни»

Киев, 19 февраля. Депутат от президентской фракции «Слуга народа» Максим Бужанский отказался встать после того, как в Верховной раде объявили минуту молчания в память о погибших на Майдане националистов.

На опубликованной в Сети записи видно, что Бужанский продолжил сидеть, когда его коллеги поднялись.

В годовщину гибели так называемой «Небесной сотни», погибших националистов на Майдане, вице-спикер Рады Елена Кондратюк выступила с предложением к депутатам отдать дань уважения и почтить их память минутой молчания.

Как передает Rusvesna, депутат Бужанский объяснил свой поступок тем, что скорбит по всем погибшим, а не только по «героям Майдана».

«Вчера вице-спикер парламента выступил и предложил почтить память всех погибших на Майдане. Я встал вместе со всеми, конечно. Я скорблю по всем погибшим. Сегодня вице-спикер от БЮТ предложила почтить память одной части погибших. Я категорически против такого подхода», — уточнил парламентарий.

Напомним, 20 февраля 2014 года неизвестные открыли огонь по протестующим и правоохранителям на майдане. По официальным данным, в результате погибли 53 человека. В расстрелах во время протестов в центре Киева украинские власти обвинили бойцов «Беркута», заключив их под стражу на время следствия.

В феврале 2018 года стало известно, что данная провокация была организована депутатом Верховной рады Сергеем Пашинским; об это рассказали два снайпера из Грузии, которые принимали участие в описываемых событиях на Майдане. По их словам, кроме Пашинского, в организации расстрела участвовали председатель украинского парламента Андрей Парубий, а также экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

В минувший вторник бывший президент Украины Виктор Янукович обратился к украинцам в связи с шестой годовщиной беспорядков на площади Майдан Независимости. Как передавала «Газета.ру», он подчеркнул, что для большинства украинцев события февраля 2014 года стали страшной трагедией, а «борьба за власть любой ценой стала целю для кучки преступников». По его словам, спустя шесть лет события тех лет продолжают разделять Украину.