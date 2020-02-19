Елизавета II запретила принцу Гарри и Меган Маркл зарабатывать на королевском бренде

Лондон, 19 февраля. Королева Великобритании Елизавета II поставила точку в дискуссии о том, могут ли объявившие ранее о выходе из состава королевской семьи Меган Маркл и принц Гарри использовать зарегистрированный ими бренд Susseх Royal. Елизавета II заявила, что запрещает им это делать.

Ранее сразу после решения Гарри и его супруги покинуть королевский двор, королева потребовала от них определиться, останутся ли они в статусе королевской семьи. По ее словам, промежуточный статус невозможен. Многие эксперты уже тогда отмечали, что едва ли у молодой четы получится использовать созданный ими бренд Susseх Royal, так как это означало бы получение выгоды из своего положения, а негласные правила королевской семьи Великобритании запрещают «продавать» свой статус.

Судя по всему, Гарри и Меган рассчитывали, что королева все же даст согласие, так как они успели зарегистрировать десятки наименований, связанных с этим брендом, а также вложили в него крупную сумму. Теперь им придется сделать ребрендинг.

Кроме того, это означает, что им будет сложнее добиться финансовой независимости. Таким образом, Гарри и Меган должны придумать, как они будут зарабатывать на жизнь.

О намерении сложить с себя полномочия старших членов королевской семьи, а также добиться финансовой независимости от правящего дома Виндзоров герцог и герцогиня Сассекские заявили в январе. Пара уточнила, что этому решению предшествовали долгие месяцы размышлений и дискуссий. По их словам, они планируют больше времени проводить за океаном — в Северной Америке.

Поступок супругов спровоцировал скандал в королевской семье. СМИ сообщали, что королева Елизавета II глубоко опечалена, а принц Уэльский Чарльз и герцог Кембриджский Уильям испытывают ярость.