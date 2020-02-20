Экс-советник Захарченко рассказал о большой стратегии Путина в России, в Донбассе и в мире

Александра Казакова большинство читателей ФАН знают как советника погибшего в 2018 году в результате покушения главы Донецкой народной республики Александра Захарченко. Мало кто помнит, что приехавший из Прибалтики защитник русских школ и русского языка до событий в Донбассе заявил о себе как заметный политолог. Сейчас Казаков живет в России и вместе с Захаром Прилепиным создает партию «За правду». А еще — занимается осмыслением не только донбасских событий, но также истории нашей страны, ее развития, ее будущего. Буквально только что в издательстве «Питер» вышла книга Казакова «Лис Севера» — именно так Наполеон называл Кутузова.

18 февраля в книжном магазине «Молодая гвардия» в Москве прошла презентация книги. Перед мероприятием Федеральное агентство новостей пообщалось с Александром Казаковым и обсудило новинку, события в Донбассе и некоторые другие темы.

— Александр Юрьевич, ваше имя несколько лет прочно ассоциируется с событиями в Донбассе. Как так вышло, что Вы решили именно написать эту книгу, а не о донбасских событиях?

— Самое смешное, что в этой книге первая часть — актуальная, а вторая — это то, что было написано 10 и даже 15 лет назад. А первая — она как раз из Донбасса. Это то, что мы с Александром Захарченко регулярно обсуждали — большую стратегию Владимира Путина, потому что уж очень близко она нас касалась. И у меня там есть пассаж, который касается непосредственно Донбасса — о том, что в рамках большой стратегии, в данном случае — Путина и России, только и становятся понятны некоторые вещи, связанные с судьбой региона, появляются ответы на некоторые вопросы, которые постоянно так звучат. И в том числе — запрос к России — «заберите нас!» В числе прочего написано — почему нет. Почему не сейчас. Поэтому корнем эта книга все равно оттуда. Она посвящена Александру Владимировичу, там есть посвящение первому главе Донецкой Республики.

— А нет планов написать о Донбассе?

— Я начинал работать над другой книжкой. Я продолжаю над ней работать и даже могу сказать, как она будет называться: «Политическое завещание Александра Захарченко». Так вот нагло в силу многих обстоятельств. Кто знает, тот знает, а кто не знает — даже не буду доказывать, но только у меня есть право написать эту книгу. Мы с ним [Захарченко] сутками об этом говорили последние несколько лет. И только я знаю, о чем он на самом деле думал и как представлял себе Донбасс и Россию. Но оказалось, что про Путина написать легче, чем про политическое завещание Захарченко.

— Как вы думаете, исходит ли Путин из геополитической логики? Читая книгу, я не смогла для себя прояснить этот момент…

— Россия, как любая большая и, будем так говорить, старая, страна — мы старейшее государство на европейском континенте, включена в несколько систем координат. Скажем, идеологическая система координат у нас за последние сто лет менялась несколько раз. У меня упор сделан скорее на цивилизационный аспект, а не на геополитический, поскольку цивилизационная рамка шире — это не только моя точка зрения, а я могу сослаться на Тойнби, Валлерстайна. Есть некоторая иллюзия… Ведь геополитика — это сложносоставное слово, в котором есть география, то есть ландшафт, то, что неизменно, и кажется, что геополитическая рамка и от нее проще всего оттолкнуться. Но это не так. В одном и том же ландшафте, географической точке, зачастую развиваются разные цивилизации. Мы таких мест на земном шаре знаем много. На мой взгляд именно цивилизационная рамка является определяющей — в том числе и для геополитики. Я вишу о том, что у Путина сменился стратегический арсенал. Он осознанно заменил западный стратегический паттерн на восточный, от которого до византийского — полшага. И отличие между западным стратегическим арсеналом и восточным — не география, а цивилизационные моменты. Православие для византийского и славянского стратегического мышления является более серьезной доминантой, чем любая география. Мы в окружении врагов — тысячу лет, на перекрестке, мы открыты семи ветрам. Спасибо нашим «европейским» «небратьям» — оказалось, что и в тылу — враги... Или, скажем, Китай. С одной стороны — самые высокие в мире горы, с другой они стену построили, с третьей у них океан. Они фактически живут в своем маленьком локусе. Вообще, казалось бы, противоположная вещь. Оказалось, что стратегически потенциал нам очень близок.

— То есть, вы полагаете, что законы геополитики больше не действуют?

— Законы геополитики продолжают действовать... Они в принципе одни и те же. Я не буду спорить с классиками геополитики. И с местом хартленда спорить не буду, и о том, что это Россия — по-прежнему главный приз в большой мировой игре. Но межцивилизационные моменты — базовые. И иногда абсурдные с точки зрения геополитики ходы зачастую продиктованы именно цивилизационными моментами, в том числе — вероисповеданья. Вот известный вопрос — что Россия столетия долбится с этими Балканами? Это же далеко! Выход в Адриатику? Зачем? Здесь нет геополитической логики! Это алогичное поведение! Союз России и Сербии сегодня алогичен с точки зрения географии и геополитики. Но это абсолютно устойчивое поведение России на протяжении столетий, потому что это — братья.То есть, цивилизационные мотивы играют большую роль. Это сложные, динамические взаимоотношения. И цивилизационные моменты — более глубокие, более основательные, чем геополитические. А над ними уже надстраивает текущая политика. Вот, скажем, поведение Сталина — это было, конечно, поведение геополитика, а не лидера красной державы. И последующая логика — тот же Афганистан. Это же был геополитически мотивированный ход. Но та эпоха прошла. У нас XXI век.

— Кстати к вопросу о Сталине… Как вам кажется, насколько обосновано сравнение Путина со Сталиным? Наши оппоненты, либералы часто об этом говорят.

— Они чуют, гады! Правильно, пусть сравнивают, пусть боятся! (смеется) Я записал монолог на «Авторе», который называется «Путин — это Сталин сегодня». Там я сравниваю два периода нашей истории — Сталин рубежа 20-30 годов и Путин последние 20 лет. Я показываю, что политические субъекты в типических обстоятельствах ведут себя типичным образом. То, что Путин делает последние 20 лет, это то же самое, что делал Сталин. Я привожу цитаты. Ходы одни и те же. И не исключено, что последствия будут те же самые. Тогда против Сталина устроили большой террор. Именно — против него. Устроила элита, номенклатура. Тогда была партийная, а теперь — либеральна номенклатура может сделать то же самое, чтобы их не вычистили. Я очень надеюсь, что мы в этом веке минуем период 41-45 годов — хватит нам таких страшных войн. Логика у этих двух лидеров очень похожая. Только надо выключить навешанные идеологические ярлыки — «красные», «белые», «социалисты», «капиталисты». Это — поведение лидера державы! За что боролся Сталин? Давайте переведем на современный язык его лозунг «социализм в отдельно взятой стране» — это всего лишь борьба за суверенитет. Сталин выломал Россию из «мировой революции» и сказал – «а давайте мы сделаем тут наше Отечество». Есть тексты, где надпись «мировой пролетариат» он перечеркивает и пишет — «наше Отечество».

— А Путин?

— Путин делает то же самое! Только он из глобальной либеральной идеологии выламывает Россию. Какая разница? Типологически, структурно ситуация одинаковая.

— К вопросу об идеологии… Вся ваша книга в значительной степени посвящена идеологии Владимира Путина. А если изложить кратко, емко — в чем она состоит? Та, которую он несет стране и реализует на практике.

— Если кратко, то это будет не идеологическое определение. Есть ключевая идея, краеугольная для Путина как для лидера российской державы. Это — баланс и равновесие. И это — главный идеологический постулат. У нас память короткая, как у рыбок… Но ведь первое, что Путин сказал накануне своего прихода к власти, 30 декабря 1999 года — «главная проблема — это расколотость нашего общества». И он над этим работает последние 20 лет. То есть — главная задача баланс и равновесие, не допустить поляризации, при которой раскол мог бы перейти в гражданскую войну. Было сделано все, чтобы не дать по краям развиться новым радикальным, активистским идеологиям. Путин поставил такую задачу и в принципе он ее решил. Этот этап закончился. Такой расколотости в обществе больше нет. Гражданское общество повзрослело. Уже никто не хочет ни революцию, ни гражданскую войну. И поэтому сейчас снова можно начать разделять своих от не своих. В этом — смысл проекта, который мы с Прилепиным сейчас делаем [имеется в виду партия «За правду». — Прим. ФАН], потому что мы считаем, что своих у нас 90% населения. А оставшиеся 10... Мы ничего не будем с ними делать.

— Можно ли сказать, что Путин в экономике скорее левый, а в политике — скорее правый?

— Нет, нельзя. Начать с того, что Путина в экономике мы еще вообще не видели. Экономическая история России последних 20 лет — это не путинская история. Это то, с чем он бы вынужден считаться. Это — экономическая модель, навязанная нам извне. Сломать ее он не мог — были бы слишком большие потрясения для и так измученного народа. Медленно, постепенно — шаг за шагом, винтик за гаечку. На самом деле перестройка этой системы началась только что. 15 января 2020 года [день, когда Путин озвучил послание Федеральному собранию. — Прим. ФАН]. Это — первый сильный шаг Путина для перестройки системы. Поэтому если брать сегодняшнюю экономику, то тогда он — либерал в экономике. Но просто это — не он. Это правительство, которое при нем работало. Оно было либеральным. И экономика была либеральной, причем — в худшем смысле этого слова. Экономика глобальных либералов, финансистов. Сейчас посмотрим, что будет меняться. На самом деле по логике развития самого Путина и того, что он говорит, взгляды у него скорее левые, потому что он — сторонник сильного участия государства в экономической жизни, это — вне всякого сомнения.

Он понимает, что такое справедливое распределение. Он понимает ненормальность дикого разрыва между богатыми и бедными. То есть в этом смысле он скорее левый, но в экономике мы этого еще не видели. А вот в гуманитарной составляющей, идеологической — да, конечно, он консерватор, и, я бы сказал — махровый! Он, конечно, не будет, как Охлобыстин предлагал, гомосексуалистов в печах сжигать, но я подозреваю, что он отвернется и сделает вид, что не заметил. И когда он говорит про семью, что это — союз мужчины и женщины, он это произносит даже не задумываясь. Ему для этого думать не надо. Поэтому он, конечно, традиционалист. А его православие, и это все видят, все понимают, — искреннее. Потому что он на самом деле практикующий верующий в отличие от большинства людей, которые себя называют православными. К тому же еще и действенный, потому что посмотрите сколько он восстановил храмов и монастырей, причем — по всему миру, а не только в России. И, конечно, это метафизически укореняет его в нашей тысячелетней традиции. Очень важно, что Путин любит историю, любит читать книги по истории. Он читал хорошие книги, мы же знаем, информация утекала… И человек, который читал книги по истории, не может быть либералом! Либерал конструирует, А тот, кто любит историю, слушает опыт — как вели себя предки, он неизбежно эмоционально, интеллектуально прилепляется к ним. И Путин это неоднократно декларировал.

— Что строит Путин?

— У нас был Третий Рим, был Третий Интернационал, были глобальные мировые проекты. И сейчас это демонстрируется открыто, что наша инновационная задача — глобальный проект, который предлагает миру Россия. Это, условно говоря, традиционный интернационал, оплот традиционалистов всего мира. Разных традиций! Главное — традиции. Потому что в этом русле русские с китайцами вообще легко найдут общий язык! А что касается того, что у нас тут внутри России, то все наши традиционные религии давно уже так спелись, что мы просто одними словами говорим и с мусульманами, и с иудеями, и с буддистами. Почему люди ничего не слышат? Путин открыто говорит о религиозных ценностях на международных площадках. Говорит о том, что в основе международной политики должны лежать религиозные ценности. И перечисляет их списками. Все делают вид, что он не это имел в виду. Это! Он же что сейчас предлагает? Он предлагает новый Священный союз, который в свое время предложил Александр I. И он же сработал! Сколько десятилетий Россию называли «жандармом Европы», но Европа жила без войны! Пока наши «небратья» не разрушили этот консенсус.

Путин предлагает то же самое. Священный союз был основан на христианских ценностях. Путин предлагает религиозные ценности, потому что у нас — межцивилизационный диалог, а не внутриевропейский. Я поражаюсь! Он говорит про патриотизм, государственничество, державу. Он сказал об этом в 1999 году! А мы все делаем вид, что он этого не говорил… Он говорит о своих убеждениях, о христианских основах международной политики. А мы делаем вид, что он не это имел в виду, что нам нужно просто базу в Сирии построить. Ребята, откройте уши! Почему мы заведомо считаем, что он врет? Кто-то из наших хороших экспертов сказал, что Путин вообще всегда говорит, что он собирается делать. Это правда! Надо это просто увидеть и услышать! Он же всегда предупреждает. А потом кое-кто говорит «ой». Путин — очень вежливый человек. Вежливые люди не зря появились. Он всегда говорит — «я пойду туда». Все отмахиваются. А он туда и пошел. Он же сказал, что он туда пойдет. Насчет Сирии — он что, не предупреждал что ли? Тысячу раз... Насчет Украины — да тысячу раз говорил, об этом — что не даст убивать русских. Он говорил это и 10, и 15 лет назад. Но все думали, что он не это имел в виду. Это! Убедились?

— В январе было озвучено послание Федеральному собранию. Очевидно, что книгу вы закончили и сдали задолго до этого. То, что он там изложил, насколько совпадает с тем, что вы описали в своей книге? Один ли это вектор?

— Я книгу закончил тем, что большой этап большой стратегии на самом деле закончился еще в 2018 году. То есть Путин решил задачи, которые он перед собой поставил. И следующая задача — навести порядок в тылу. Я об этом написал в сентябре 2019 года. ну вот наступил январь… февраль… Он начал наводить порядок в тылу. Потому что на войне как на войне. Без обеспеченного тыла воевать нельзя, ведь у нас — фронты, а не диверсионные рейды. А что касается глобальной стратегии — да, и это в векторе. Я писал у себя в книге об этом и даже страны перечислял. Про новый договор, некоторые политологи используют такую формулировку — «новая Ялта». У меня про это в книге есть. Он сейчас это реально предлагает. В этом смысле мы с ним не разошлись.

— Почему стратегия, которую вы описываете, часто отличается от того, что мы видим? Я имею в виду вещи, которые вызывают вал критики в адрес Путина… Кто или что препятствует реализации этой стратегии? Кто ему противостоит?

— Первое — это жизнь. Я в книге применил новый термин — magnum misterium. Стратегия Путина — это magnum misterium. Это — большая тайна. Причем это не потому, что кто-то недорабатывает. Это — условие победы. Большая стратегия Путина — тайная. Это не публикация американской стратегии. Как раз в отношении Донбасса я об этом в книге пишу. Если бы Путин в 2014 году объявил о своей цели в Донбассе и на Украине, он бы проиграл. Недоговоренность, необъявление, неявленность целей, которые он ставит перед собой, и мы вместе с ним, — условие победы. Увы. Для нас всех это дико тяжело! Я сейчас за Донбасс говорю. Потому что непонимание ужасно гнетет. И можно апеллировать только к одному: верьте и все! Так сложилась историческая реальность, что свой высоченный рейтинг Путин разменивает на эту веру. По сути, говорит «просто, люди, поверьте мне, я — за вас! Сказать — не могу» Он реально не может сказать. Ну сказал бы он, что мы готовим оружие на других физических принципах в 2007 году в Мюнхенской речи. Что было бы? Он просто сказал — «мы ответим ассиметрично». Прошло 11 лет. Он показал, чем мы ответили. Все впали в состояние грогги. Тайна — условие. От этого никому не легче. Нам — прежде всего. С другой стороны сейчас наступает другой этап, когда Путин ставит задачу: каждый день что-то должно стать лучше. Раньше такой задачи не было. Он не требовал от правительства, не требовал от губернаторов, чтобы каждый день что-то становилось лучше. Сейчас люди устали… Экономический кризис никуда не делся. И спад в экономике никуда не делся. Поэтому рейтинг снижается, а его надо разменивать на доверие. А его надо держать. И это еще одна технологическая задача. Поэтому в этом смысле нам всем станет легче. Просто у него и его команды это будет занимать больше времени. А что касается геополитических моментов, то я считаю, что у Путина в голове фраза, которую я полушутя произнес у нас на съезде: «Россия — это государство четырех океанов. Это нормально. Это — наш размер!» Можете эти океаны посчитать.

— Вы упомянули Донбасс… В чем состоит стратегия Путина в Донбассе?

— Вся Украина. Наталья, кто в этом сомневается? Я там [в ДНР и ЛНР. — Прим. ФАН] как известно под запретом на въезд после гибели Захарченко. Но если бы я туда сейчас съездил, то когда приехал бы обратно, то начал бы — «да сколько можно! Да люди измотаны! Да там депрессия!» Но потом бы успокоился, вернулся бы в нормальное состояние стратегического мышления. Это же всем понятно — что Украина будет нашей! Ну может быть разве что без этого чертова западного аппендикса. Это закон одновременно и геополитики, и цивилизационный. Мы не можем по-другому. Да, это — большая игра с очень высокими ставками. Запредельными ставками! Ставка — что у нас страны не будет. Выше ставки нет. Ставка даже не жизнь — Путин давно перешел эту черту. Это Зеленский боится и никак не может подпрыгнуть. Путин давно уже ничего не боится. Ставка — это жизнь нашей страны. Сам ее существование. А как иначе? Никак… Мы без Прибалтики можем. Она сама приползет. У нас есть выход к Балтийскому морю и новые технологии все позволяют, нам не нужны незамерзающие порты. Но Украина, Белоруссия — без них просто нереально. И, конечно, тут с одной стороны, это инфраструктура, транспортные коридоры… Но в основе всего этого лежат другие мотивы! Потому что можно сколько угодно ржать над Бжезинским, но он же прав. Без Украины мы никакая не империя!

Цель понятна. Сделать это сегодня нельзя. Мы же сидели с Захарченко, считали реально, смотрели на карте… Это был 2016 год. Мы посчитали, что поход из Донецка в Одессу – это потери с нашей стороны около 80-100 тысяч человек. Военные потери… Тогда бы нас уже встречала не дружественная среда. Дружественные нам люди попрятались бы все. А встречали бы — со всей бы Украины слетелась бы эта нечисть, воронье черное. Это был бы поход с тяжелыми боями. Готовы ли мы были на такую жертву? У нас армия в ДНР была меньше на тот момент. А Россия к этому готова? А Россия готова быть захватчиком Украины? Сколько столетий после этого ждать пока у нас восстановятся отношения? Это тоже входит в цену вопроса. Это тяжелое, выматывающее, но устойчивое заявление — «мы один народ! Это наши люди. Мы с ними воевать не будем. С бандеровцами — да. Убить русских — не позволим. Умоетесь. Но мы воевать с ними не будем». Россия не может воевать с Украиной, потому что тогда мы на столетия вылетаем. Нам нужда не территория Украины, мы же не бандеровцы. Нам народ нужен! Нам нужны хорошие, нормальные, братские отношения. Но какие они будут братские после того, как мы там пройдем огнем и мечом?

— Александр Юрьевич, кто ваш читатель? Для кого написана книга?

— Материалы по идеологии — 10-15-летней давности. Я их писал для власть имущих. Оказалось — не в коня корм. Первую часть — «Между Римом и Византией», я писал для своих друзей. Это, наверное, мой недостаток, но я никого не пытался убеждать. Это — скорее декларация. Она развернутая, поэтому кто хочет — увидит там доказательства, кто не хочет — скажет, что мало. Будет мало — добавим, что за проблемы? Я точно не Путину писал. Не для администрации президента.

— Есть надежда, что он все-таки ее прочтет?

— Если кто-то передаст — может быть. Саша Рар говорит, что его первую книжку, «Немец в Кремле», Путин точно читал. Но вообще насколько я знаю, мне люди говорили, не знаю, врут они или нет, Путин не любит читать про себя. Он же не балерина! Или он нам не доверяет, не думает, что мы ему что-то полезное скажем. Но задачу такую перед собой я не ставил. Не Путин, не администрация президента. Я писал ее политическим людям. Тем, кто политикой занимается, кто политикой интересуется. И кто книжки читает. Понятно, поскольку я там цитирую древнекитайские трактаты, это для читающих людей. Я верю, что Россия до сих пор — самая читающая страна в мире. Знаю, что ошибаюсь, поэтому говорю, что верю.