Киев, 19 февраля. Командующий Украинской добровольческой армии (УДА) Дмитрий Ярош призвал правительство не соглашаться на вариант поражения в Донбассе. Экс-глава «Правого сектора»1 опасается реализации трех сценариев капитуляции перед Российской Федерацией, которые уничтожат Украину.

Как утверждает украинский националист, нельзя «начинать величественное дело с мыслью о поражении», иначе «оно обречено».

«Не надо «прекращать войну в своей голове», когда она еще реальна и ее огонь может охватить территорию всей страны. Нельзя «умиротворять» свой народ, который 6 лет ведет Священную войну, постоянно скуля «об усталости», «невозможности победы с оружием в руках» и «невероятно сильном противнике», — выразил возмущение Ярош.

Он подчеркивает, что такая риторика руководства страны ведет к «деградации и деморализации общества» и «открытию психологических ворот для вражеских войск». Ярош считает, что в совокупности данные факторы приведут к капитуляции и поражению.

Дмитрий Ярош привел 3 плачевных сценария для Украины:

— отказ правительства от возвращения под контроль Киева отдельных районов Донецкой и Луганской областей и Крыма;

­— «ценностная капитуляция». Ярош вкладывает в это понятие «принятие враждебного русского мира»;

— приход к власти пророссийских сил за счет поддержки в перспективе возвращенных территорий.

Он считает, что перечисленные сценарии приведут к полной потере суверенитета и национальной идентичности украинцев.

«У нас есть граждане, готовые на самопожертвование во имя нации и государства. И это наш главный ресурс», — заявил украинский радикал.

Ранее Дмитрий Ярош заявил о возможной «силовой зачистке» Донбасса. Он утверждает, что спецслужбы Украины могут организовать «революцию за линией разграничения», которая может стать поводом для зачистки Донецкой и Луганской Народных Республик от «вражеского элемента».

1 Организация запрещена на территории РФ.