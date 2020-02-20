Сирия, 20 февраля. Курдские боевики ищут «шпионов» в Ракке. В Алеппо протурецкие группировки вербуют жителей в трудовое рабство. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреляли укрытия боевиков к западу от Алеппо у поселка Аль-Атариб.

«Сирийская национальная армия» (СНА): на севере Алеппо в зоне операции Щит Евфрата вербует население в трудовое рабство и ввела новый налог.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1, запрещено в РФ):

«Демократические силы Сирии» (SDF): провели рейд в Дейр-эз-Зоре в городе Дибан и арестовали 9 человек, подозреваемых в пособничестве с ИГ, в Ракке заключили под стражу трех человек, обвиняемых в шпионаже в пользу сирийской армии.

Международная коалиция: на северо-востоке Хасаки провела воздушную разведку над городом Камышлы.

Провинция Алеппо

Как сообщает курдский портал ANF News, фракции лояльные Анкаре, под контролем которых находится север провинции Алеппо, продолжают наживаться на мирных жителях, вводя всё новые налоги на оккупированных территориях, а также выгонять коренных жителей из домов. Поддерживаемая Турцией фракция «Ястребы Севера» обложили налогами жителей деревень Казилбаш и Билан, угрожая арестом в случае, если они отказываются выплачивать требуемые суммы. Боевики также вербуют гражданских для сезонных работ по сбору урожая оливок и винограда, фактически забирая их в трудовое рабство. Ранее поступала информация о введении пошлины за въезд в подконтрольный «Сирийской национальной армии» город Африн в размере 10 тысяч сирийских фунтов.

Поддерживаемые Турцией группировки нанесли удар из тяжелой артиллерии по укрытиям боевиков «Демократических сил Сирии» (SDF) у деревень Сайяд, Умм-Адасах, Арима и Аль-Осаджи к востоку от города Манбидж, как передает портал Rojava Network.

Как передают военные источники ресурса Jisr TV, военнослужащие сирийской армии обстреливают из тяжёлой артиллерии позиции боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» у поселения Аль-Атариб на западе провинции Алеппо. Информация о потерях группировки в живой силе и военной технике уточняется.

Провинция Дейр-эз-Зор

Как сообщил портал Our Syria, «Демократические силы» арестовали 9 человек в районах Аль-Садд и Аль-Батва в городе Дибан после рейда с обысками в домах у местных жителей. Арестованных обвиняют в связи с террористами «Исламского государства» и организации диверсий против «курдского самоуправления». Неделей ранее неизвестные взорвали автомобиль у КПП SDF в Дибане и застрелили одного из членов сил курдской внутренней безопасности «Асайиш» - его тело было брошено в окрестностях города. Это спровоцировало SDF развернуть в городе кампанию по выявлению «спящих ячеек» ИГ, и уже в первые сутки они задержали 11 человек. Их судьба по-прежнему остается неизвестной.

Провинция Ракка

На севере провинции продолжаются стычки между курдскими боевиками и отрядами группировок, подконтрольных Турции. К северу от города Айн-Исса беспилотник турецкой армии нанес удар с воздуха по опорным пунктам «Демократических сил Сирии». Как сообщает ливанское агентство Al Nour, военные источники передают информацию о ранении по меньшей мере четырех курдских боевиков.

В городе Ракка SDF провели рейд и задержали трех молодых людей прямо в уличном кафе, о чем также сообщает источник. Курды обвинили юношей в шпионаже в пользу сирийской армии и заключили их под стражу.

Провинция Хасака

На севере Хасаки в воздушном пространстве над городом Камышлы были замечены несколько разведывательных самолетов ВВС США, о чем сообщают источники портала Alk Habour. Причины, по которым вылеты авиации коалиции на востоке Сирии были интенсифицированы, не сообщаются.

1 Организация запрещена на территории РФ.