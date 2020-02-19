Боевики в Сирии обстреляли населенные пункты провинций Алеппо, Хама, Латакия и Идлиб

Алеппо, 19 февраля. Действующие в Идлибской зоне деэскалации боевики обстреляли 25 населенных пунктов провинций Алеппо, Латакия, Хама и Идлиб, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в САР.

Боевики, действующие в Идлибской зоне деэскалации, продолжают нарушать режим прекращения боевых действий. За минувшие сутки зафиксировано 36 обстрелов. Боевики обстреляли 25 населенных пунктов провинций Алеппо, Латакия, Хама и Идлиб.

В ЦПВС также сообщили, что российская сторона продолжает реализацию положений меморандума о взаимопонимании, подписанного Москвой и Анкарой 22 октября 2019 года в Сочи.

Подразделения российской военной полиции провели патрулирование по нескольким маршрутам в провинциях Алеппо и Хасака. Воздушное патрулирование проводилось силами армейской авиации.

«Все мероприятия в рамках патрулирования по указанным маршрутам прошли в соответствии с утвержденными планами, без происшествий», — добавили в Центре по примирению.

Ранее в среду Федеральное агентство новостей сообщало, что у КПП в городе Рас-аль-Айн провинции Хасака взорвался автомобиль. Теракт произошел в зоне контроля протурецких сил. Мирные жители не пострадали, атака неизвестных нанесла только незначительный материальный ущерб зданию. Прибывшие на место силы внутренней безопасности «Сирийской национальной армии» установили, что причиной взрыва была самодельная бомба. В установке взрывчатки подозревают курдских боевиков, которые аналогичным образом 13 февраля подорвали автомобиль в Тель-Абъяде.