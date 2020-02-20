Аналитики Superjob узнали, сколько россияне планируют потратить на подарки к 23 февраля

Москва, 20 февраля. В преддверии Дня защитника Отечества аналитики сервиса по поиску работы Superjob выяснили, сколько россияне планируют потратить на подарки. По итогам опроса выяснилось, что женский бюджет на подарки скромнее мужского — 2400 против 3000 рублей.

Покупать подарки к 23 февраля планируют 45% мужчин и 70% женщин. Женщины чаще мужчин будут поздравлять сыновей, отцов, братьев и коллег. Мужчины же чаще покупают подарки друзьям и себе.

В среднем на подарки жители России собираются потратить около 2600 рублей. Женский бюджет на подарки скромнее мужского — 2400 против 3000 рублей.

При этом аналитики отмечают, что, по сравнению с прошлым годом, средний бюджет на подарки совсем не изменился. Немного увеличить расходы на подарки по сравнению с прошлым годом планируют москвичи: 3400 и 3500 рублей.

Опрос проводился в 304 населенных пунктах России с 6 по 16 февраля, участие в нем приняли 1 600 человек старше 18 лет.

Ранее результаты исследования о том, какие подарки россияне чаще всего дарят мужчинам на 23 февраля, представили в Гильдии маркетологов. Как передавал RT, по словам экспертов, самый популярный подарок — элементы одежды, например рубашки, галстуки, трусы и носки. На втором месте — средства для и после бритья, включая лосьоны и одеколоны. Третье место — алкоголь.

По данным Гильдии маркетологов, в среднем россияне тратят на подарки к Дню защитника Отечества от 1000 до 1500 рублей.

Напомним, предстоящие выходные для россиян будут длинными. День защитника Отечества в этом году выпадает на воскресенье, поэтому выходной переносят на понедельник. Как сообщала «Газета.ру», отдыхать россияне будут с 22 по 24 февраля. В следующий раз сокращенная неделя будет в начале марта из-за празднования Международного женского дня.