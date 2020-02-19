Главы «Газпрома» и австрийской OMV обсудили ход строительства «Северного потока – 2»

Москва, 19 февраля. Глава «Газпрома» Алесей Миллер провел встречу с главой австрийской нефтяной компанией OMV Райнером Зеле. На ней обсуждались вопросы строительства трубопровода «Северный поток – 2», сообщает пресс-служба «Газпрома».

«Сегодня в Москве состоялась рабочая встреча председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера и председателя правления OMV Райнера Зеле... Отдельное внимание стороны уделили проекту строительства газопровода «Северный поток — 2», — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, на встрече обсуждались вопросы и перспективы сотрудничества российской и австрийской компаний. Так, было отмечено, что общий объем экспорта российского трубопроводного газа в Австрию в 2019 году достиг исторического максимума: 14,1 миллиарда кубометров – на 14,6% больше, чем 2018 году, который тоже был рекордным для Газпрома в Австрии.

Отметим, что OMV является главным партнером «Газпрома» в Австрии. Наиболее тесно обе фирмы сотрудничают в сфере добычи, транспортировки и поставок газа.

Напомним, в конце прошлого года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год. Он предусматривает санкции в отношении газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Президент РФ Владимир Путин указывал, что окончание строительства трубопровода будет отодвинуто на несколько месяцев, но выразил надежду, что газ будет запущен до конца года. Президент компании «Газпром» Алексей Миллер подчеркнул, что российская сторона сможет сама достроить «Северный поток — 2», но на это понадобится немного больше времени.