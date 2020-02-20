Сирия, 20 февраля. Два волонтера международного гуманитарного фонда были убиты неизвестными на юге Даръа. Двое гражданских подорвались в Дейр-эз-Зоре на мине террористов «Исламского государства»11. В международном аэропорту Алеппо впервые за восемь лет приземлился пассажирский рейс. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: атаковали опорные пункты «Хайят Тахрир аш-Шам» на юге Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отразили контратаку «вооруженной оппозиции» к западу от города Алеппо, атаковали позиции боевиков ХТШ в Идлибе, в Хаме открыли огонь по опорным пунктам «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир».

Армия Турции и союзные силы: обстреляли позиции боевиков «Демократических сил Сирии» на севере Хасаки, в Идлибе возвели новый наблюдательный пункт у шоссе М-4 и направили в провинции две колонны подкрепления.

«Исламское государство» (ИГ1, ИГИЛ1, запрещено в РФ):совершило нападение на севере Ирака в провинции Киркук и подозревается в подрыве бензовоза в Хасаке.

«Сирийская национальная армия» (СНА): заявила об обстреле позиций армии на юге Алеппо в результате которого были повреждены два танка и БМП, в Хасаке потеряла четырех бойцов при столкновении с курдскими боевиками.

«Демократические силы Сирии» (SDF): подозреваются в минировании автомобиля в Хасаке, двух полевых командиров союзной «Джейш Ат-Тувар» потеряли на севере Алеппо, обменялись ударами из ракетных установок с протурецкими силами на севере Ракки и Хасаке.

Провинция Алеппо

Утром международной аэропорт Алеппо впервые с 2012 года принял рейс из Дамаска, как сообщает сирийское государственное агентство SANA. На восемь лет международной аэропорт был закрыт для рейсов из-за угрозы обстрела со стороны боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам», которые удерживали за собой западную окраину города Алеппо. В воскресенье в ходе операции Сирийской арабской армии (САА) город был полностью освобожден от вооруженных группировок. Министерство транспорта Сирии объявило, что работа аэропорта будет возобновлена и уже планируются новые рейсы в Каир и Дамаск.

Боевики «Сирийской национальной армии» заявили об уничтожении в результате ракетного обстрела двух танков и одной БМП сирийской армии в районе деревни Шейх-Акиль, как передает агентство Jisr TV. Информации о жертвах среди экипажа не поступало.

У поселка Дарат-Изза подразделения САА открыли ответный огонь из РСЗО по позициям боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» и союзных группировок. Вечером боевики предприняли безуспешную попытку атаки. Авиация ВВС Сирии нанесла удары по местам дислокации противника у деревень Кафр-Нуран и Аль-Атариб.

В кантоне Манбидж неизвестные совершили покушение на одного из полевых командиров бригад «Джейш Ат-Тувар», одной из фракций «Демократических сил Сирии» (SDF). Как передала Сирийская обсерватория по правам человека, автомобиль в котором командир возвращался вместе с другим высокопоставленным членом группировки из поселка Сарин в город Манбидж был обстрелян из автоматов. Оба боевика погибли.

Провинция Дейр-эз-Зор

Издание Daily Sabah сообщило, что в турецком городе Бурса был арестован террорист «Исламского государства»1, который укрывался в Турции, бежав из Дейр-эз-Зора. Пятидесятилетний Абу Таки аль-Шами был задержан на стройке, где он работал, скрыв настоящее имя. Ранее аль-Шами руководил расправами над мирными жителями в Дейр-эз-Зоре в период его оккупации «Исламским государством», появился в одном из пропагандистских видео организации – на нем он казнил гражданского выстрелом в голову. Арест и допрос аль-Шами привели к задержанию в Бурсе трех других террористов сегодня утром.

Два мирных жителя поселка Ас-Суса подорвались на мине, оставленной террористами «Исламского государства». Как сообщает агентство Deir Ezzor, мужчины вывозили мусор в окрестности поселка, где и нашли взрывной снаряд. Оба выжили, но получили тяжелые ранения и ожоги. Отметим, что поселок Ас-Суса перешел под контроль курдских боевиков осенью 2018 года, однако остатки боеприпасов и мин-ловушек террористов «Исламского государства» обнаруживают до сих пор, так как SDF не проводили работы по разминированию должным образом.

Провинция Даръа

Согласно заявлению международного фонда Oxfam International, в провинции Даръа между поселками Ядуда и Нава на их сотрудников было совершено нападение.Неизвестные обстреляли автомобиль фонда. Погибли два человека: Вассим Хазим – сотрудник службы безопасности персонала и Адель аль-Халаби – водитель. Как сообщает представитель Oxfam в Сирии Моутаз Адхам, они погибли при выполнении задач организации на юге провинции, при доставке гуманитарной помощи мирным жителям, проживающим в районах пострадавших во время боевых действий. По данным Сирийской сети по правам человека, с начала гражданского конфликта в 2011 году в САР было убито не менее 1000 работников и волонтеров гуманитарных организаций.

Провинция Идлиб

Военный источник портала Step News сообщил, что отряды «Сирийской национальной армии» выдвинулись из зоны операции «Щит Евфрата» на севере Алеппо и направились к линии фронта на юге Идлиба, где в настоящее время протурецкие группировки ведут бои с подразделениями правительственных сил. Боевики также выразили готовность поддержать военные операции турецкой армии в Сирии.

На юго-западе провинции турецкая армия установила еще один наблюдательный пункт у горного поселка Дархат-аль-Куфр к северу от города Басанкуль. С наблюдательного пункта будет проводится контроль за прилегающим участком трассы М-4, как передает источник в сети Twitter (Y.N.M.S). Общее количество наблюдательных пунктов Турции в Идлибе достигло 33. Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что их армия не покинет свои пункты в Сирии и будет отвечать на любые атаки в свой адрес.

Конвои турецкой армии продолжают прибывать на юг провинции. По данным, предоставленным источником в сети Twitter (@mohmad_rasheed), турецкая армия возводит укрепления у деревни Мамбаль. Позже в район прибыла колонна военной техники и бульдозеров. С начала февраля количество грузовиков боеприпасов и материально-технического обеспечения и военной техники, прибывшей из Турции на северо-запад САР возросло до 2 200. По данным SOHR, на помощь боевикам «оппозиции» Анкара направила около 7 тысяч солдат и офицеров, включая членов спецназа.

ВВС Сирии атаковали позиции боевиков «оппозиции» и «Хайят Тахрир аш-Шам» у городов Дейр-Сунбуль, Ракая-Саджна, Маарет ан-Насан и на высотах горы аз-Завия, как сообщает медиаресурс Idlib Plus.

Провинция Ракка

Возобновился обмен артиллерийскими ударами между отрядами протурецкой «Сирийской национальной армии» и боевиками «Демократических сил Сирии». Стычки отмечались на севере Ракки у города Айн-Исса, как передал ресурс Rojava Network.

На протяжении недели в зоне операции турецкой армии «Источник мира» отмечались отдельные столкновения в окрестностях Айн-Иссы и Тель-Абъяда. Курдские боевики не оставляют попыток дестабилизировать ситуацию в регионе и вернуть себе позиции на севере провинции. Напомним, Айн-Исса и Тель-Абъяд были заняты подконтрольными Анкаре группировками в середине октября 2019 года в ходе операции турецкой армии «Источник мира», целью которой было обеспечение безопасности на северо-востоке Сирии и борьба с курдскими бандформированиями и остатками «Исламского государства».

Провинция Хама

Военные источники медиаресурса Step News передают, что на юге Идлиба наблюдается снижение числа столкновений между подразделениями правительственной армии и «оппозиционными группировками», однако поступают сообщения о пребывающих подкреплениях сил Башара Асада к позициям у города Джиср-аш-Шугур и на запад провинции. В настоящее время сирийская армия готовится к военному наступлению на фронте в Хаме.

В приграничной с Идлибом зоне на северо-западе провинции отряды «Джебхат аль-Ватании лил-Тахрир» обстреляли позиции сирийской армии у деревень Аль-Хувейз и Аль-Хуррия, как сообщил медиаресурс Halab Today. Военнослужащие открыли ответный огонь.

Провинция Хасака

Курдский новостной портал ANF News передал, что в результате боев в предместьях поселения Тель-Тамр были ликвидированы четыре боевика СНА. Согласно заявлению пресс-службы SDF, поддерживаемые Турцией отряды атаковали опорные пункты курдов, в ответ по ним были открыт огонь из противотанковых ракетных установок.Позднее стороны обменялись ракетными ударами у поселения Таль-Тавила, где обе стороны понесли потери. Позднее в воздушном пространстве над Тель-Тамром были замечены неопознанные разведывательные беспилотники, предположительно ВВС США. У КПП в городе Рас-аль-Айн взорвался автомобиль. При взрыве никто не пострадал.

На юге провинции у города Маркада взорван бензовоз с цистерной нефти, принадлежавший компании «Хассам аль-Катарджи», как сообщает источник в сети Twitter (HazemAldarwish0). На территории Хасаки «аль-Катарджи» - единственная частная компания, осуществляющая грузоперевозки нефти и топлива в подконтрольные сирийской армии зоны. Предполагается, что заминировать грузовик могла «спящая ячейка» «Исламского государства», члены которого совершают диверсии, совершая нападения на объекты инфраструктуры, в особенности, на объекты нефтегазового комплекса.

1 Организация запрещена на территории РФ.