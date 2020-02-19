Поклонники не узнали постаревшую актрису Сафонову с «сединой и множеством морщин»

Москва, 19 февраля. Актриса Елена Сафонова в последнее время редко появляется на экране и светских мероприятиях, поэтому ее недавние фотографии вызвали активное обсуждение у поклонников. На фото Сафонова выглядит уставшей, а на ее лице — множество морщин.

63-летняя Елена Сафонова создала для отечественного кино целую галерею ярких женских образов. Пик славы актрисы пришелся на 1980-е и 90-е годы. Несмотря на то, что в сейчас артистка не так часто мелькает на экране, она не сидит сложа руки.

Недавно Сафонова вместе с актером Алексеем Серебряковым появились на пресс-конференции, посвященной защите животных. Видимо, она не из тех актрис, которые всеми силами ходят выглядеть младше своих лет. Сафона появилась в черном строгом наряде, а прическу собрала в хвост. На ней было минимум макияжа — актриса обошлась лишь тушью на ресницах. Поклонников звезды обескуражило, что она не пытается скрыть седину и морщины, и что ее наряд делает ее старше своих лет.

Но Сафонову больше волнуют социальные проблемы. Она написала открытое письмо президенту Владимиру Путину, с призывом внести поправки в Уголовный кодекс, регулирующие правила осознанного обращения с животными.

«Животных просто убивают! Это уже поставлено на поток. Это просто фабрика смерти. Федеральный закон, которого так долго добивались от вас зоозащитники был сведен к нулю!» — негодовала актриса.

На данный момент Елена Сафонова живет и работает в Москве, однако в середине 90-х провела несколько лет во Франции, где жила вместе супругом Самюэлем Лабартом. Но к сожалению брак не просуществовал долго — по словам актрисы, муж ревновал ее к карьерным успехам и требовал повышенного внимания. У пары остался общий ребенок Александр.

Ранее сообщалось, что актриса Елена Проклова готовится к переезду на берег Черного моря. Как отмечает артистка, она приобрела земельный участок в живописном районе Хоста, в 5 минутах от морского побережья. Она подчеркнула, что постройкой дома занимается ее бывший супруг Андрей Тришин.