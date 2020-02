Поклонники не узнали постаревшую актрису Сафонову с «сединой и множеством морщин»

Важная тема затронута. Животные. Обнадёживает то, что и актерам, и общественным деятелям есть до этого дело. Тема очень трудная, есть много разногласий. Кто то согласен с тем, что животных, живущих на улице, НУЖНО усыплять. Кто то считает это дикостью, чем это и является. Мы придем и найдем обоюдное, а главное ПРАВИЛЬНОЕ решение. Но убивать животных не выход, это абсолютно точно и верно! ???? ⠀ #ЕленаСафонова #ElenaSafonova #❤️

