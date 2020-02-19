Наташа Королева поздравила сына с 18-летием нелепыми фото

Москва, 19 февраля. Известная российская певица Наташа Королева и ее супруг Тарзан поздравили своего сына Архипа Глушко с днем рождения. В честь 18-летия певица опубликовала в Instagram нелепые фотографии своего наследника.

Певица продемонстрировала подписчикам сюрприз, который они подготовили для сына. В кадре Королева и Тарзан идут по улице с огромной охапкой разноцветных шаров.

«Сыну 18 лет, папа тащит шары. Боже, кто бы мог подумать — 18 лет! С ума сойти!» ― сказала Королева.

Кроме того, звезда добавила несколько детских фотографий сына. На фото подросток делает гримасы. На опубликованных видео мальчик катается с другом на красной игрушечной машинке и что-то изучает в телефоне.

В основной же ленте Королева опубликовала видео со съемок совершеннолетнего сына. Певица трогательно поздравила юношу.

«Сыночек! Сегодня тебе 18!!! Как много интересного у тебя впереди! Мир открывает для тебя столько возможностей для реализации всех твоих талантов и желаний!!!» ― написала Королева.

Ранее откровенной фотографией поклонников удивил Тарзан. Артист опубликовал фото собственного отражения в зеркале. На снимке полностью обнаженный Тарзан стоит так, что его интимная зона прикрыта статуэткой лошади, стоящей перед зеркалом.