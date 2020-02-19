Водонаева пытается применить «известную адвокатскую уловку» против Малофеева

Москва, 19 февраля. Экс-участница телепроекта «Дом-2» Алена Водонаевой пытается применить «известную адвокатскую уловку», подав заявление в полицию на учредителя телеканала «Царьград» Константина Малофеева. Однако разыграть эту карту не получится, заявили во Всемирном Русском Народном Соборе (ВРНС).

В заявлении ВРНС подчеркивается, что проблема Водонаевой заключается в том, что, формулируя свое заявление в полицию в отношении замглавы ВРНС Малофеева, «она не потрудилась разобраться в деталях».

Пресс-секретарь организации Юрий Кот обратил внимание, что во время эфира программы «Время покажет» Малофеев говорил от лица ВРНС, куда ранее поступили заявления от оскорбленных репликами участницы «Дома-2».

«В публичной сфере Константин Малофеев выступает прежде всего как общественный деятель и отец, которому небезразлично будущее его детей. Недопустимые по тону и содержанию высказывания госпожи Водонаевой о материнском капитале крайне возмущают православную общественность», — цитирует «Царьград» слова пресс-службы ВРНС.

Как уточнил Кот, Малофеев действительно призывал телеведущую объяснить свои высказывания в адрес многодетных семей. По его словам, в таком случае инцидент был бы исчерпан.

«Попытки адвокатов госпожи Водонаевой применить известную адвокатскую уловку, став встречными заявителями в отношении самого Константина Малофеева, он воспринимает спокойно и уверен, что следственные органы дадут надлежащую правовую оценку подобным сомнительным заявлениям», — прокомментировали в организации заявление Волдонаевой на Малофеева.

Напомним, ранее скандал разгорелся в эфире программы «Время покажет» на Первом канале. Темой передачи стал пост Водонаевой в Instagram о материнском капитале, который вызвал широкий общественный резонанс. Малофеев заявил, что он намерен контролировать ход проверки, которая проводится в отношении Водонаевой. Девушка расценила это как незаконное вмешательство в деятельность правоохранительных органов.

Телеведущая выразила мнение, что у Малофеева «слишком завышенное чувство собственной значимости, раз он на всю Россию заявляет, что будет контролировать ход полицейской проверки». Знаменитость также отметила, что в личной беседе после телеэфира в присутствии юриста Екатерины Гордон Малофеев заявил, что «он все это прекратит», если она извинится за свои высказывания. Водонаева и ее адвокат расценили такое поведение как давление и незаконное вмешательство в деятельность правоохранительных органов, передавала «Газета.ру».

Гордон заявила, что она уже подала заявление в Следственный комитет РФ и прокуратуру.