Осташко связал африканское турне Помпео с попыткой вмешательства во внутренние дела других стран

По официальным заявлениям, США передадут $37 млн на «поддержку избирательной комиссии» Эфиопии. Главный редактор издания Politrussia Руслан Осташко уверен, что американские власти под видом распространения демократии манипулируют правительствами африканских стран с целью получения доступа к полезным ископаемым на Черном континенте.

После переговоров в Аддис-Абебе с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом госсекретарь США Майк Помпео сообщил о намерениях Вашингтона оказать поддержку африканской стране по установлению демократического курса государства.

«Свободное и заслуживающее доверия голосование должно показать, что каждый имеет право голоса», — подчеркнул при этом Помпео.

Финансовая помощь США странам Африки на организацию выборов оказывается уже не в первый раз. Белый дом регулярно выделяет огромные суммы из государственного бюджета на эти цели.

По данным, опубликованным на сайте Агентства США по международному развитию (USAID), являющегося структурой государственного департамента (запрещена в РФ с 2012 года), с 2014 по 2020 год организацией выделялись средства на подготовку кадров для избирательных комиссий, а также обучение местных наблюдателей и партийных сотрудников. Известно, что такие факты были зафиксированы в Буркина-Фасо, Демократической Республике Конго, Кот-д’Ивуаре, Гане, Кении, Либерии, Ливии, Малави, Мозамбике, Нигерии, Сомали, Тунисе и Замбии.

На самом деле американская структура выступает в качестве распределителя грантов, которые формируется за счет денег американских налогоплательщиков через различные фонды. Вдобавок к этому можно заметить, что в последнее время Госдеп США тщательно следит за политической обстановкой в Африке.

16 февраля Помпео отправился в турне по африканским странам, в ходе которого посетил Сенегал, Гвинею, Эфиопию, Анголу. Позже в своем обращении в Twitter он выразил обеспокоенность в связи с предстоящим конституционным референдумом в Гвинее, а также заинтересованность США в избирательном процессе в Эфиопии.

Финансовые вложения Вашингтона в избирательные процессы африканских стран и действия первых лиц США отчетливо напоминают вмешательство во внутренние дела государств Черного континента. Американские власти продолжают свою прежнюю колониальную стратегию политического и экономического подчинения менее развитых стран.

Как утверждает Руслан Осташко, еще после Второй Мировой войны американские политики посчитали, сколько стоит участие в «горячей войне» за захват другого государства, и сравнили с ценой так называемых прокси войн. По его словам, последний метод Белый дом активно использует на Африканском континенте, нарушая суверенитет находящихся на нем стран.

«При прокси войнах используются боевики или просто покупаются политики, а затем ставятся подконтрольные правительства. Они посчитали и вычислили, что дешевле вкладываться не в горячие войны, где гибнут твои граждане, а просто купить политика, сделав это под предлогом демократии. Если в Европе достаточно проблематично им этим заниматься, то в Африке они делают это с большим удовольствием», — объяснил Осташко в беседе с Федеральным агентством новостей.

Таким образом, американская внешняя политика показывает только стремление искать поводы для вмешательства во внутренние дела других государств, инвестируя в экономику африканских стран и пытаясь организовать избирательный процесс.

«Единственная цель американцев на континенте – это полезные ископаемые, которые находятся на территории Африки в большом количестве».

Кроме того, последние события показывают серьезную обеспокоенность США из-за усиления политического влияния России в Африке, отмечает собеседник ФАН.

«Россия для американцев – это страшный сон их супергероев. Когда своих супергероев они рисуют в комиксах Marvel или DC, то в наших учебниках истории в качестве героев фигурируют люди. У них таких людей намного меньше. Поэтому мы для них – разрушитель мечт. Россия фактически единственная страна, которая может показать США, что никакого монополярного мира нет», — высказал мнение политический аналитик.

Власти США считают, что войны и конфликты в мире – самый прибыльный для них бизнес, обращает внимание Осташко.

«Любые попытки нашей страны или Китая рассказать, что конфликт не есть хорошо, упираются в желания американцев заработать как можно больше денег. У них есть непонимание парадигмы, которую Россия диктует в ООН. В частности, они искренне не понимают, почему нельзя уничтожать другие государства и эксплуатировать другие народы. Естественно, они очень боятся появления России на африканском континенте», — сказал журналист.

По мнению эксперта, американская политика, несмотря на заявления администрации президента Трампа, не переориентировалась с наращивания военного присутствия в мире на противостояние усилению России и Китая.

«Они ищут для себя новые рынки. Любая капиталистические гидра, которая перестает питаться, пытается найти новые площади и пространства для того, чтобы удовлетворить свой вечно растущий аппетит. Поэтому я не сказал бы, что они переориентируются, а просто Россия и Китай их вытесняют. В таком случае они вынуждены заходить в Африку. Американским белым людям не очень прикольно ездить в Африку в командировки, организовывая там бизнес. Я не думаю, что они от этого в большом восторге», — сообщил политический аналитик.

При этом африканское турне госсекретаря США необходимо для продолжения колониальной политики Вашингтона, заявляет Осташко.

«Майк Помпео – это достаточно сильная и весомая фигура, задачей которой является утвердить местную администрацию и политику, которую будут проводит транснациональные корпорации. Помпео является колониальным кораблем, который в свое время европейцы пришвартовывали к американским берегам. Если где-то был Помпео, то жди беды», — пояснил он.

Однако в настоящее время намечаются противоречия между Госдепом и администрацией Трампа в связи с разными взглядами на внешнюю политику страны, говорит собеседник ФАН.