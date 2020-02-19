Киев, 19 февраля. В Рунете активно комментируют фотографии бывшего президента Украины Петра Порошенко, который изобразил скорбь на Майдане. По мнению большинства комментаторов, бывший украинский президент «поклонился покрышке». А военный корреспондент «КП» Дмитрий Стешин напомнил, каким образом Порошенко стал президентом Украины.

«Порошенко пришел на Майдан и поклонился покрышке. Покрышка, как подсказывают знающие люди, от 25-тонного крана «Галичанин», и композиция онтологически верна. Потому что на убой на Институтскую бросили именно рагулье», — написал военкор «КП» Дмитрий Стешин.

Он напомни, что за сутки до расстрела на Майдане с него куда-то подевались протестующие школьники и студенты, который заменили «низкорослые мужички в китайских дождевиках».

«Вот на их кровушке Петя въехал в этот незалежный адокЪ», — резюмировал Стешин.

Напомним, 20 февраля 2014 года неизвестные открыли огонь по протестующим и правоохранителям на майдане. По официальным данным, в результате погибли 53 человека. В расстрелах во время протестов в центре Киева украинские власти обвинили бойцов «Беркута», заключив их под стражу на время следствия.

В феврале 2018 года стало известно, что данная провокация была организована депутатом Верховной рады Сергеем Пашинским; об это рассказали два снайпера из Грузии, которые принимали участие в описываемых событиях на Майдане. По их словам, кроме Пашинского, в организации расстрела участвовали председатель украинского парламента Андрей Парубий, а также экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.