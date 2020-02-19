Михаил Таратута: Россия и США должны вывести друг друга из статуса противника. ФАН-ТВ

В последние годы особенно ощутим всплеск антироссийских настроений на Западе. Информационная война и постоянное напряжение между Россией и США во многих странах порождает так называемую русофобию — враждебное отношение к гражданам России. Основные причины проблемы и способы ее решения обсудили за круглым столом в пресс-центре газеты «Московский комсомолец».

В дискуссии участвовали эксперты, ученые и журналисты. Директор Института политических исследований Сергей Марков отметил, что проблема русофобии — одно из передовых направлений борьбы против нарушения прав человека.

«Русские современной Европы — это евреи XXI века. То есть, это народ, в отношении которого считается легитимным и законным прямое нарушение человеческих прав. Мы, борясь против русофобии, боремся против нарушений прав человека и за права человека. Люди, которые замалчивают либо организуют русофобию, являются врагами прав человека, врагами демократии, врагами либеральных подходов», — считает Сергей Марков.

Антироссийские протесты в Грузии, запрет русского языка на Украине, образовательная реформа в Латвии, а также ликвидация русскоязычных школ в Эстонии — примеры русофобии. Эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин уверен, что в странах Прибалтики после развала Советского Союза в русских видят особую угрозу.

«Где русофобия больше всего зашкаливала? Там, где больше всего оказывалось русских. И они поэтому понимают, раз их независимость, их власть, то, что они на этой территории сейчас цари и боги, что это их охотничьи угодья, все это потому, что русский народ в какой-то момент ослаб. А вдруг он завтра начнет опять восстанавливаться», — рассуждает Игорь Шишкин.

По мнению экспертов, пожалуй, главной причиной русофобии в мире является нарастающее напряжение между Россией и США.

«Что касается Соединенных Штатов, я думаю, здесь имеет смысл разделить в Новейшей истории на два периода вот эту русофобию. Это время после Холодной войны, то есть те самые пресловутые девяностые годы, и второй период — начиная с украинского кризиса 2014 года, и так называемого декларируемого вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году», — рассказала кандидат политических наук, научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Александра Борисова.

Согласен с ней и аналитик-американист Михаил Таратута.

«Вот эти антироссийские настроения, на мой взгляд, они сейчас вызваны именно войной с Трампом. Другой вопрос, что, когда уйдет Трамп, и даже когда уйдет Путин, это все не рассосется», — отметил журналист.

По мнению эксперта, недопонимание всегда рождает недоверие, и как следствие — враждебное опасение. Так из партнеров Россия и США постепенно превратились в противников.