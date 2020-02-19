Дамаск воспримет операцию Турции в Идлибе как вторжение

Дамаск, 19 февраля. Секретарь сирийского оппозиционного движения «Народная дипломатия» Махмуд Афанди заявил, что планируемая Турцией военная операция в провинции Идлиб противоречит международному праву и должна рассматриваться другими государствами как вторжение.

Афанди подчеркивает, что ведение боевых действий против вооруженных формирований курдов некорректно сравнивать с противостоянием правительственной армии Сирии, являющейся суверенным государством и членом ООН.

«Это будет считаться вторжением, оккупацией, и это запрещено международным правом», — подчеркивает сирийский политик.

Ранее сообщалось, что Турция не удовлетворена переговорами с Российской Федерацией по Идлибу и готова начать там военную операцию.

Напомним, большая часть Идлибской зоны деэскалации находится под контролем запрещенной в России террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1. Обстановка в Идлибе обострилась в прошлом месяце года, когда боевики начали обстреливать жилые кварталы.

Турция поддерживает боевиков, оказывая им финансовую и военную поддержку. Анкара пытается выдать джихадистов за «умеренную оппозицию».

1 Организация запрещена на территории РФ.