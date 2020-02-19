نتائج سوريا 19 فبراير: تركيا تهدد سوريا بعملية عسكرية في إدلب

سوريا ، 19 فبراير. أعلن أردوغان استعداد أنقرة لبدء عملية في إدلب. ستبقى تركيا في مراكز المراقبة في شمال سوريا وسترد على أي هجمات.استأنف مطار حلب الدولي عملياته واستقبل أول طائرة ركاب له منذ ثماني سنوات.

أعلن أردوغان استعداد أنقرة لبدء عملية في إدلب

أنقرة غير راضية عن المحادثات مع روسيا بشأن إدلب السورية وهي مستعدة لشن عملية عسكرية هناك. وقد ذكر ذلك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

كما قال :"إذا لم تفعل البلدان التي نتفاوض معها ما هو مطلوب في إدلب ، فسوف نفعل ذلك نحن أنفسنا. لم نتلق حتى الآن نتيجة تفاوضية ترضينا ".

ووفقا لما ذكره ، فإن تركيا مستعدة تماما للقيام بعملياتها الخاصة في إدليب ، وإن تنفيذها ليس إلا"مسألة وقت".

أكد أردوغان "يمكننا أن نبدأها في أي لحظة ، إنها عملية حيوية بالنسبة لنا".

وأضاف أنه ناقش بالفعل الإجراءات المحتملة لأنقرة في سوريا في محادثة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

لخص الزعيم التركي: "لن نترك إدلب للنظام ؛ في الوقت الحالي ، إنه لا يفهم عزمنا بعد ونحن مصممون على تحويل إدليب إلى مكان آمن لكل من المدنيين وتركيا ، بغض النظر عن التكلفة".

نذكر أن جزءًا كبيرًا من منطقة التصعيد في إدلب ما زال تحت سيطرة إرهابيين "جبهة النصرة" المحظورة في روسيا. وتصاعدت الحالة فيها مرة أخرى في يناير 2020 ، عندما بدأ المسلحون بمهاجمة المناطق السكنية والمرافق الاجتماعية.

آكار : تركيا لن تترك مراكز المراقبة في سوريا

ستبقى تركيا في مراكز المراقبة في شمال سوريا وسترد على أي هجمات. صرح بذلك وزير الدفاع التركي خلوصي آكار.

وقال: "لن نترك مراكز المراقبة بأي حال من الأحوال وسنرد أكثر من مرة على أي هجمات".

كمبرر ، أشار آكارإلى الفقرة الخامسة من اتفاقيات أستانة ، التي تنص على أنه يمكن للدول الضامنة الموجودة في إدلب السورية اتخاذ تدابير إضافية لوقف إطلاق النار.

وقال رئيس وزارة الدفاع التركية: "فيما يتعلق بمن ينتهكون وقف إطلاق النار ، يمكننا استخدام القوة".

وصف لافروف أعمال الجيش السوري بأنها رد على انتهاكات اتفاقات إدلب

"كما رد جيش الجمهورية العربية السورية على الانتهاكات الجسيمة لاتفاقات إدلب". أعلن ذلك وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يوم الأربعاء.

وقال الوزير الروسي "إن هذه الإجراءات التي اتخذتها القوات المسلحة السورية هي استجابة لأخطر الانتهاكات لاتفاقات إدلب".

ولفت الانتباه أيضًا إلى حقيقة أن حكومة الجمهورية العربية السورية لا تدفع المسلحين والإرهابيين إلى الأراضي الأجنبية ، بل إلى أراضيهم ، وبالتالي تستعيد الحكومة الشرعية للجمهورية السيطرة على على أراضيها.

تدهور الوضع في منطقة التصعيد في إدلب بشكل كبير بسبب السلوك العدواني للإرهابيين. تم إجبار جيش بشار الأسد على استئناف العملية ضد المسلحين الذين أصبحوا مؤخرا أكثر نشاطا.

سبق أن وافقت موسكو وأنقرة على مكافحة الإرهاب وتوجيه الجهود نحو حل الوضع في إدلب. قرر قادة الدولتين خلال اجتماع عام 2018 في سوتشي تشكيل منطقة منزوعة السلاح. ووعد الجانب التركي بتحديد هوية الارهابيين وضمان الامتثال للهدنة ، ولكنه أصبح في الواقع يساعد الإرهابيين.

في ليلة 3 فبراير ، قام الجيش التركي بالتحركات داخل المنطقة دون سابق إنذار وتعرض لإطلاق النار من الجيش السوري ، وفي متناول الإرهابيين. ونتيجة لذلك ، قُتل أربعة جنود وأصيب تسعة جنود آخرون. في 10 فبراير ، تكرر الوضع - فقد الجيش التركي خمسة جنود ، وأصيب عدد مماثل.

مطار حلب يستقبل طائرة ركاب لأول مرة منذ ثماني سنوات

واستأنف مطار حلب الدولي في شمال سوريا عملياته واستقبل أول طائرة ركاب له منذ ثماني سنوات.

تم إغلاق الميناء الجوي في عام 2012 بسبب الهجمات المستمرة من الإرهابيين. وقد تم إعادته إلى العمل بفضل جهود الجيش السوري الذي تمكن من تأمين المطار من الهجمات العسكرية.

قال المدير محمد المصري "موظفي المطار ابقوه في حالة استعداد للعمل".

وصلت الطائرة الأولى منذ سنوات عديدة إلى حلب من دمشق ، وغطت مسافة 370 كيلومترا. وكان هناك 120 راكبا على متنها ، بمن فيهم وزير السياحة محمد مارتيني ، ووزير النقل علي حمود.

وفقًا لوزارة النقل السورية ، في الأيام المقبلة ، يخططون لإطلاق رحلات جوية منتظمة إلى دمشق والقاهرة.