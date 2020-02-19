Засадившая в тюрьму своих сторонников Соболь отправит им открытки

Москва, 19 февраля. Юрист «Фонда борьбы с коррупцией» (признан в РФ иноагентом) Любовь Соболь поддержит арестованных по ее вине участников незаконных митингов открытками к 23 февраля.

Зачинщица провокаций, которые обернулись для участников акций реальными тюремными сроками, призвала отправить им поздравительные открытки в честь праздника. При этом Соболь, будто иронизируя над ситуацией, назвала провокаторов, которые проявляли агрессию в отношении сотрудников правоохранительных органов, «защитниками отечества».

Инициативу Соболь поддержала депутат Мосгордумы Дарья Беседина, которая прошла в городской парламент за счет «Умного голосования» Алексея Навального. Депутат уверена, что нарушившие закон «защитники отечества» нуждаются в поддержки и открытках к 23 февраля.

Несанкционированные акции, организованные кандидатами на выборы в Мосгордуму от «оппозиции», которых из-за фальсификаций на законных основаниях не зарегистрировали на выборы, прошли в столице в июле и в августе текущего года. Так называемым «оппозиционерам» отказали в регистрации на выборы из-за большого числа недействительных подписей. Например, у Соболь обнаружили более 14% поддельных подписей, в том числе в ее подписных листах значились «мертвые души». Еще в ходе предвыборной кампании в Москве раскрыли целый штаб по рисовке поддельных подписей за кандидатов от оппозиции.

Незаконные акции закончились чередой административных и уголовных дел в отношении молодых людей, которые участвовали в мероприятиях. Примечательно, что Соболь и Навальный своевременно дистанцировались от судебных разбирательств в отношении своих подельников. На это указывали и сами провокаторы, брошенные своими патронами.