Экс-чиновник и муж Нюши Сивов раскритиковал россиян, покупающих дешевую одежду

«Мы не на столько богаты, чтобы покупать дешёвые вещи». Почему так говорят? Есть ли в этом смысл и выгода? Представьте в уме сколько стоит пара качественных кроссовок базового цвета (белые или чёрные) и вспомните, что им по сути нет сноса, а учитывая их окрас и наш не самый жаркий климат - вы их будете год носить, а по сути - пока не надоест. Фейковые или дешёвые вы «убьёте» через месяц, если повезёт, а то и раньше. Арифметика проста и понятна, но почему-то мы по прежнему не можем себе отказать в сиюминутном желании недорого купить модную «шмотку". Во многом это зависит от воспитания и вашего окружения. Если друг/подруга бежит на распродажу заведомо дешевых вещей, вы наверняка пойдёте за ней. Есть несколько основных понятий по гардеробу, что базовые вещи должны быть качественными, как и обувь, как и сумки. Это несложно соблюдать, если вы ещё и очистите полки от хлама и разберёте оставшееся по цвету, то вам необходимо будет просто докупить «пробелы», чтобы составить универсальный базовый гардероб, в котором будет очень просто комбинировать вещи между собой. Вот и я, разобрав одежду и раздав старые вещи, купил две пары кроссовок белые и чёрные отличного качества, которые прослужат мне, как минимум год, - уж поверьте! Мы просто не замечаем, как уходят маленькие суммы из кошелька на некачественные и НЕЭКОЛОГИЧНЫЕ вещи, при этом, сложив эти суммы, вы получите бюджет на 1 классную вещь, которую не придется выкидывать через пару месяцев. А вы каким принципам следуете в покупке вещей?

