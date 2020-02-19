Экс-чиновник и муж Нюши Сивов раскритиковал россиян, покупающих дешевую одежду

Москва, 19 февраля. Бывший казанский чиновник и супруг певицы Нюши Игорь Сивов раскритиковал россиян, которые не могут себе позволить брендовые вещи.
Экс-чиновник из столицы Татарстана и муж поп-певицы Нюши Игорь Сивов опубликовал запись в Instagram, озадачившую многих подписчиков пары. В посте Сивов утверждает, что люди, которые не могут позволить себе брендовые вещи — неудачники.
«Если вы свыклись с Вашей позицией жертвы, то признайтесь, скажите громко, при всех: «я жертва и неудачник» и, если вас это греет, то похоже это ваш путь!» — приводит слова Сивова портал KazanFirst.
Затем Сивов все-таки скорректировал запись, убрав слово «неудачники». Как отмечает муж певицы, базовые вещи в гардеробе не должны быть дешевыми, в частности обувь и сумки. По словам Сивова, он купил себе несколько пар брендовых кроссовок, которые прослужат ему не менее года. Так же бывший чиновник рекомендует поступать и своим подписчикам.
«Мы не на столько богаты, чтобы покупать дешёвые вещи». Почему так говорят? Есть ли в этом смысл и выгода? Представьте в уме сколько стоит пара качественных кроссовок базового цвета (белые или чёрные) и вспомните, что им по сути нет сноса, а учитывая их окрас и наш не самый жаркий климат - вы их будете год носить, а по сути - пока не надоест. Фейковые или дешёвые вы «убьёте» через месяц, если повезёт, а то и раньше. Арифметика проста и понятна, но почему-то мы по прежнему не можем себе отказать в сиюминутном желании недорого купить модную «шмотку". Во многом это зависит от воспитания и вашего окружения. Если друг/подруга бежит на распродажу заведомо дешевых вещей, вы наверняка пойдёте за ней. Есть несколько основных понятий по гардеробу, что базовые вещи должны быть качественными, как и обувь, как и сумки. Это несложно соблюдать, если вы ещё и очистите полки от хлама и разберёте оставшееся по цвету, то вам необходимо будет просто докупить «пробелы», чтобы составить универсальный базовый гардероб, в котором будет очень просто комбинировать вещи между собой. Вот и я, разобрав одежду и раздав старые вещи, купил две пары кроссовок белые и чёрные отличного качества, которые прослужат мне, как минимум год, - уж поверьте! Мы просто не замечаем, как уходят маленькие суммы из кошелька на некачественные и НЕЭКОЛОГИЧНЫЕ вещи, при этом, сложив эти суммы, вы получите бюджет на 1 классную вещь, которую не придется выкидывать через пару месяцев. А вы каким принципам следуете в покупке вещей?
Игорь Сивов считает, что тяга к недорогим вещам зависит от воспитания человека.
«Мы по-прежнему не можем себе отказать в сиюминутном желании недорого купить модную «шмотку». Во многом это зависит от воспитания и вашего окружения», — пишет муж Нюши.
Ранее подписчики раскритиковали певицу Нюшу за странное имя для ребенка. Певица и ее супруг Игорь Сивов назвали дочь Симбой. Поклонники артистки не оценили странное имя для девочки. Некоторые даже пожалели ребенка, которому досталось такое имя.