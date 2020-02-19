Экс-чиновник и муж Нюши Сивов раскритиковал россиян, покупающих дешевую одежду

Москва, 19 февраля. Бывший казанский чиновник и супруг певицы Нюши Игорь Сивов раскритиковал россиян, которые не могут себе позволить брендовые вещи.

Экс-чиновник из столицы Татарстана и муж поп-певицы Нюши Игорь Сивов опубликовал запись в Instagram, озадачившую многих подписчиков пары. В посте Сивов утверждает, что люди, которые не могут позволить себе брендовые вещи — неудачники.

«Если вы свыклись с Вашей позицией жертвы, то признайтесь, скажите громко, при всех: «я жертва и неудачник» и, если вас это греет, то похоже это ваш путь!» — приводит слова Сивова портал KazanFirst.

Затем Сивов все-таки скорректировал запись, убрав слово «неудачники». Как отмечает муж певицы, базовые вещи в гардеробе не должны быть дешевыми, в частности обувь и сумки. По словам Сивова, он купил себе несколько пар брендовых кроссовок, которые прослужат ему не менее года. Так же бывший чиновник рекомендует поступать и своим подписчикам.

Игорь Сивов считает, что тяга к недорогим вещам зависит от воспитания человека.

«Мы по-прежнему не можем себе отказать в сиюминутном желании недорого купить модную «шмотку». Во многом это зависит от воспитания и вашего окружения», — пишет муж Нюши.

Ранее подписчики раскритиковали певицу Нюшу за странное имя для ребенка. Певица и ее супруг Игорь Сивов назвали дочь Симбой. Поклонники артистки не оценили странное имя для девочки. Некоторые даже пожалели ребенка, которому досталось такое имя.