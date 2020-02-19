Сирия, 19 февраля. Волонтеры гуманитарного фонда убиты в Даръа. На западе Алеппо боевики «оппозиции» предприняли попытку контратаки на позиции правительственной армии. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отразили нападение боевиков «Сирийской национальной армии» к западу от Алеппо.

Армия Турции и союзные силы: направили конвой подкрепления и бронетехники, включая танки, на юг Идлиба.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1, запрещено в РФ): подозреваются в подрыве груза нефти, предназначенного для сирийской армии, на юге Хасаки.

«Демократические силы Сирии» (SDF): двух полевых командиров союзной «Джейш Ат-Тувар» потеряли на севере Алеппо.

Провинция Алеппо

Сообщается, что отряды протурецкой «Сирийской национальной армии» (СНА) предприняли проникнуть в западные окрестности города Алеппо и открыли огонь по позициям правительственных сил в качестве ответных действий на операции в районе деревень Дарат-Изза и Атариб, как передает агентство Step News.

В кантоне Манбидж, занятом боевиками «Демократических сил Сирии» (SDF), неизвестные совершили покушение на одного из полевых командиров бригад «Джейш Ат-Тувар», одной из фракций SDF, которая состоит из арабских, курдских и туркменских бойцов). Как сообщает Сирийская обсерватория по правам человека, автомобиль в котором командир возвращался вместе с другим высокопоставленным членом группировки из поселка Сарин в город Манбидж был обстрелян из автомата. Оба при обстреле погибли.

Провинция Даръа

Согласно заявлению международного фонда Oxfam International, в провинции Даръа между поселками Ядуда и Нава на сотрудников фонда было совершено нападение. Как цитирует заявление портал Middle East Eye, вооруженные боевики обстреляли автомобиль фонда. Погибли два человека: Вассим Хазим – сотрудник службы безопасности персонала и Адель аль-Халаби – водитель. Оба являлись сотрудниками с 2017 года. Как сообщает представитель Oxfam в Сирии Моутаз Адхам, они погибли при выполнении задач организации на юге провинции, при доставке гуманитарной помощи мирным жителям, проживающим в районах пострадавших во время боевых действий. По данным Сирийской сети по правам человека, с начала гражданского конфликта в 2011 году в САР было убито не менее 1000 работников и волонтеров гуманитарных организаций.

Провинция Идлиб

Турецкая армия продолжает перебрасывать на юг Идлиба подразделения и колонны бронетехники. По данным источника в Telegram (Sahelshami), вечером турецкая колонна вошла на сирийскую территорию через погранпереход «Кафр-Лусин», к северу от Идлиба. В состав конвоя вошли танки, гаубицы и бронированные автомобили. С начала февраля количество грузовиков боеприпасов и материально-технического обеспечения и военной техники, прибывшей из Турции на северо-запад САР возросло до 2 200. По данным SOHR, на помощь боевикам «оппозиции» Анкара направила около 7 тысяч солдат и офицеров, включая членов спецназа.

Провинция Хасака

На юге провинции у города Маркада был взорван бензовоз с цистерной нефти, принадлежавший компании «Хассам аль-Катарджи», как сообщает источник в сети Twitter (HazemAldarwish0). Подрыв был совершен с помощью самодельной бомбы. Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за подрыв. На территории Хасаки «Хассам аль-Катарджи» - частная компания, которая осуществляет поставки грузов нефти и топлива в подконтрольные сирийской армии зоны. Предполагается, что заминировать грузовик могла «спящая ячейка» «Исламского государства», члены которого совершают диверсии, совершая нападения на объекты инфраструктуры, в особенности, на объекты нефтегазового комплекса.

1 Организация запрещена на территории РФ.