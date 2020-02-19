Экс-глава украинской разведки объяснил, почему Киев больше неинтересен Западу

Киев, 19 февраля. Европейская политика переживает серьезный кризис, Украина ушла из повестки Запада. Об этом заявил экс-глава Службы внешней разведки Украины Виктор Гвоздь по итогам Мюнхенской конференции по безопасности.

Гвоздь обратил внимание, что тема Украины мало затрагивалась на международной конференции. Разведчик объяснил, что Европа переживает раскол. В этой ситуации либеральные ценности, права человека отходят на задний план.

По словам Гвоздя, Запад стал слабым. В этих условиях европейские страны ищут разные выходы на Восток и в Китай. Осложняют ситуацию и серьезные разногласия между Брюсселем и Вашингтоном: США объявили торговую войну Европе, пишет «ПолитНавигатор».

«Все эти вещи говорят о серьезном кризисе как в самом Европейском союзе, европейском доме и соответственно, это влияет на нас. Вы же посмотрите, вопрос Украины прозвучал в этих 12 пунктах, но он был отодвинут среди конфликтов на достаточно серьезное место, он не был на первых ролях», ― возмутился разведчик.

Ранее на сайте Мюнхенской конференции по безопасности появилось предложение Киеву по урегулированию в Донбассе. Группа международных экспертов предложила Киеву сделать 12 шагов для достижения мира в Донбассе. Над планом трудились специалисты из Европы, Соединенных Штатов, ОБСЕ, Украины и России.