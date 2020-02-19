Более полумиллиона финнов побывало в Петербурге в 2019 году. ФАН-ТВ

Россия — Финляндия. Разногласия в прошлом. В настоящем и будущем — развитие отношений культурных, торговых, туристических. Сотрудничество Северо-Западного региона нашей страны с Финляндией обсудили сегодня на конференции в Медиагруппе «Патриот». Эксперты отметили ежегодный рост туристического потока. Так, за прошлый год в Северной столице побывало больше полумиллиона финнов. Обычно они посещают петербургские музеи, театральные премьеры, а еще путешествуют по Ленинградской области.

«Они также любят страницы своей истории, они приезжают, смотрят, где раньше жили их родственники, предки, смотрят какие-то страницы истории. У них часто бывают фотографии, они сверяют то место: как оно сейчас выглядит и как раньше выглядело. Дома какие-то, бывает, находят старые», — рассказывает заместитель генерального директора «Городского туристско-информационного бюро» Анна Невинская.

Благоприятно повлияло на туризм и введение электронных виз. Интерес к соседям растет и со стороны петербуржцев. Экскурсии, и не только в Хельсинки, но и в другие города пользуются популярностью. Об этом во время конференции рассказали особо.

«Посмотреть, как живут финны, всегда полезно, потому что эти люди ориентированы на улучшение своей жизни: заботятся об экологии, о своей природе, об успешности», — отмечает руководитель клуба «Финский Петербург» Айна Яккола.

Налаживать отношения между странами помогают совместные культурные проекты. Один из них музыкальный, под названием «Наш романс. Диалог культур». Уже на протяжении 18 лет в Финляндии проводят российско-финские концерты. Транслируют их по телевидению. Проходят фестивали и в Петербурге. Финны исполняют русские романсы, а наши вокалисты — произведения своих коллег.

«Они все, те, кто у нас участвуют, обязательно исполняют романсы, многие из них даже учат их на русском языке. За годы существования проекта огромное количество исполнителей и коллективов как из России, так и из Финляндии принимали участие», — вспоминает председатель общественной организации «Romance Music Association» Елена Путина.

Сотрудничество между странами должно с годами только шириться и укрепляться, причем не только экономическое, но прежде всего культурное, подытожили участники конференции.