ВСУ заявили о потере опорного пункта в Донбассе

Донецк, 19 января. В результате боестолкновения, произошедшего накануне на Донбассе, украинские силовики покинули один из опорных пунктов. Об этом заявил глава Минобороны Украины Андрей Загороднюк.

«По нашей информации, они его временно оставили, позиции наши остались неизменными», — сказал он после заседания комитета Верховной рады по нацбезопасности.

Опорный пункт, по его словам, находился «впереди всех основных позиций». Сейчас на месте находится глава Генштаба ВСУ Руслан Хомчак.

Накануне украинские СМИ сообщили о том, что армия ЛНР якобы попыталась захватить серую зону Донбасса. В Луганске же сообщили совершенно иную версию развития событий. По словам представителей Народной милиции, украинские диверсанты нарвались на мину, а их товарищи устроили массированный артобстрел населенных пунктов ЛНР, чтобы прикрыть эвакуацию погибших и раненых бойцов.

После этого президент Украины Владимир Зеленский созвал экстренное совещание СНБО, на котором была принята стратегия нацбезопасности. Она утверждает, что наступление мира в Донбассе возможно только в случае возвращения территорий.