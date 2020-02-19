Сын звезды 80-х Семеновой попал в реанимацию в Москве

Москва, 19 февраля. Сына звезды 80-х, эстрадной певицы Екатерины Семеновой госпитализировали в Москве. Сообщается, что у наследника артистки случился инсульт.

Иван Батурин был доставлен в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, передает телеканал «360» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Эту информацию корреспонденту «Вечерней Москвы» лично подтвердила сама Семенова.

«С ним сейчас врачи, пока выясняется все, мне трудно говорить об этом», — сказала она, не уточняя диагноз.

Пиар-директор артистки заявила Kp.ru, что не будет комментировать сложившуюся ситуацию, пока не станет известен окончательный диагноз сына ее подопечной.

По данным СМИ, в настоящее время Батурин находится в реанимационном отделении, подробности о его состоянии не уточняются.

Известно, что сыну исполнительницы 34 года, Семеновой — 59 лет. Ребенок пошел по стопам своих родителей, решив заняться музыкой, и стал продюсером и звукорежиссером. В 2005 году он женился, а спустя четыре года у него родился сын Матвей.

Пик популярности Семеновой пришелся на 1980-е годы. Тогда ее хиты «Подруги замужем давно» и «Веточка вербы» звучали буквально из каждого радиоприемника. Певица много гастролировала, снималась в кино и работала на телевидении. Вместе с Вячеславом Малежиком она вела программу «Шире круг».

Недавно в столице был госпитализирован российский журналист, ведущий программы «Кто хочет стать миллионером?» Дмитрий Дибров. Он упал в обморок вечером 17 февраля в кинотеатре «Октябрь». Медики диагностировали у ведущего микроинсульт.