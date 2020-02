Сын звезды 80-х Семеновой попал в реанимацию в Москве

Добрый вечер всем!!! Чего-то я наездилась и немного расслабилась! Уже целую неделю дома, а вчера даже на концерт не поехала.Стыдно!!! Но впервые за все годы своей работы вчера пела по телефону!!! Не знаю, как зрители, а я испытала удивительное чувство почти выполненного долга!!! Это я к чему? А!!! Какое же счастье, что есть любимые мальчишки, которые могут вылечить просто своим присутствием!!! Люблю вас!!! #екатеринасемёнова #сыниван #внукматвей #обабатурины #мойдом #счастье #всёпролюбовь #ясвами

