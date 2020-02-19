Якубович предложил установить министру труда минимальную пенсию

Москва, 19 февраля. Телеведущий Леонид Якубович предложил быстрый способ повышения пособий для пенсионеров. Он призвал установить министру труда минимальную пенсию.

Якубович ранее признался в интервью порталу Teleprogramma.pro, что размер его пенсии составляет 23 тысячи рублей. При этом работать он начал в 1961 году, сообщает телеканал «360».

Ведущий уверен, что изменять существующую систему начисления в одиночку — «глас вопиющего в пустыне». По его словам, этим должны заниматься профсоюзы ― те, кого слышат, пишет Ura.ru.

«Если бы министр труда и социального обеспечения нашей страны получал бы 23 тысячи рублей в месяц или просто минимальную пенсию, которую у нас платят, все было бы нормально. Во-всяком случае, это довольно быстро решило бы вопрос», — добавил Якубович.

Ранее другие артисты российской эстрады рассекретили размеры своих пенсий. Так, например, певица Эдита Пьеха получает 45 тысяч рублей, ее коллега Лев Лещенко 30 тысяч рублей. Вместе с тем, выплаты актера Александра Панкратова-Черного составляют 44 тысячи рублей.

С 1 апреля 2020 года в России произойдет индексация социальных пенсий на 6,1 процента. На эти цели до конца года будет потрачено 21,7 миллиарда рублей. Соответствующий проект постановления правительства уже разработан Минтруда РФ.