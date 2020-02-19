Украинский генерал признал Крым частью России

Киев, 19 февраля. Украинский генерал-лейтенант Геннадий Москаль раскритиковал идею президента страны Владимира Зеленского провести выборы в Крыму, назвав полуостров составной частью России.

Москаль жестко раскритиковал Зеленского, который предложил проводить совместное патрулирование границы страны в Донбассе украинскими военными, ополченцами и ОБСЕ.

«А где боевики будут находиться на территории внутри Луганской и Донецкой области? Это полный бред, все смеются. А те, кто зависят от президента, Пристайко и другие, они поддакивают, у них другого выхода нет», — заявил генерал.

По мнению военного, все это совершенно невозможно точно так же, как и выборы, которые планируется провести 31 октября.

«А как провести выборы в Крыму, <...> когда он давным-давно составная часть Российской Федерации? Как там провести?» — задал вопрос Москаль.

Выступая 15 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности, Зеленский заявил о намерении провести в октябре 2020 года местные выборы на всей территории Украины, включая отдельные районы Донецкой и Луганской народных республик, а также Крым.

Слова Зеленского о выборах в Крыму прокомментировал ряд экспертов. Все они назвали планы украинского лидера абсурдными, поскольку он не может проводить голосование в чужой стране.

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею Зеленского о совместном патрулировании на территории Донбасса, передавала «Газета.ру». По его словам, данную идею необходимо обсудить с главами Луганской и Донецкой народных республик, но Киев не стремится к диалогу.

Крым стал российским регионом по итогам проведенного на его территории референдума в марте 2014 года — подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за воссоединение с РФ.

Несмотря на это, в Киеве продолжают считать Крым украинской, но временно оккупированной территорией, и не оставляют претензии на полуостров.