Супруги Погребняк поссорились из-за челки

Москва, 19 февраля. Знаменитый футболист, нападающий клуба «Урал» Павел Погребняк раскритиковал новую стрижку супруги Марии. Девушка в долгу не осталась и ответила ему едким комментарием.

Светская львица недавно покрасовалась перед подписчиками своей прической. Она обрезала челку и поинтересовалась у фанатов, как им нравится новый образ.

«Челка рулит или нет?» — спросила Погребняк.

Мнение комментаторов разделилось: одним понравились перемены, которые сделали супругу футболиста «моложе» и «ярче», а другие категорически заявили, что без челки было лучше.

Кто-то даже перепутал Погребняк с шоуменом Сергеем Зверевым.

«Листаю Instagram и не понимаю, откуда у меня в ленте Сергей Зверев?!» — удивилась marina.chukaeva.

В числе последних внезапно оказался и супруг светской львицы. Он написал твердое «нет», отвечая на вопрос девушки, чем спровоцировал ссору.

«Ох, как же она тебе не нравится, что ты даже коммент оставил под фоткой», — с сарказмом ответила Погребняк.

Напомним, что пара заключила брак еще в 2014 году, а знакомы знаменитости со школы. У них есть трое детей — все мальчики.

Ранее интернет-пользователи раскритиковали перемену имиджа известной телеведущей Анфисы Чеховой. Она решилась на короткий вариант стрижки с челкой и более светлый оттенок. Комментаторы же решили, что звезда «потеряла изюминку», а волосы больше похожи на парик.