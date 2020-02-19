США пытаются разрушить «Астану» руками Эрдогана

Турция готова в любой момент атаковать Сирийскую арабскую армию, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, назвав военную операцию в Идлибе «вопросом времени». В Анкаре остались недовольны результатами переговоров в Москве и угрожают «решить проблему» военными средствами — с полной поддержкой США. О развитии ситуации вокруг Идлиба читайте в материале Федерального агентства новостей.

Тень Вашингтона над Идлибом

Ни один раунд переговоров по Идлибу, которые Анкара и Москва вели в минувшие недели, не прошел так, как того хотела турецкая сторона, заявил Эрдоган. Турция не желает портить отношения с Москвой из-за ситуации в Сирии, и переговоры будут продолжаться, однако пока что стороны очень далеки от того, чтобы выработать общую позицию.

«У Дамаска остались считанные дни на то, чтобы прекратить свою агрессию в Идлибе и отступить к территориям, определенным в сочинском соглашении. Это — наше последнее предупреждение», — объявил Эрдоган.

Ранее в Анкаре заявили, что Дамаск должен до конца февраля отвести свои войска за границы зоны деэскалации — в противном случае Турция атакует. США с энтузиазмом поддержали воинственные заявления Анкары — спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри даже прибыл к Эрдогану, чтобы «обсудить ситуацию в Идлибе и по возможности поддержать Турцию».

Воинственный тон Эрдоган взял после телефонных переговоров с президентом США Дональдом Трампом, который гарантировал ему поддержку. Хозяин Белого дома объявил, что Эрдоган «борется за Идлиб», а Вашингтон и Анкара «работают вместе», чтобы предотвратить гуманитарную катастрофу.

Поддержка со стороны США фактически дает Эрдогану карт-бланш на любые агрессивные действия в Идлибе: Совет безопасности ООН до сих пор не заинтересовался ни передачей турецкой боевой техники террористам в Идлибе, ни присутствием турецких войск на территории Сирии — главному союзнику США на Ближнем Востоке дозволено то, что считается международным преступлением.

Турция накачала Идлиб боевым железом

За минувший месяц в Идлиб было введено большое количество турецкого военного персонала и боевой техники, значительная часть которой была передана террористическим группировкам — и не только лояльным Турции боевикам коалиции «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир» (ДаВТ), но и боевикам «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ), террористической группировки, которая запрещена и в Турции, и в США.

Горящая боевая машина пехоты ACV-15 боевиков запрещённой в России организации "Хейят Тахрир аш-Шам" на западе провинции Алеппо. pic.twitter.com/s06kYrEm7S — ANNA-News (@annanews_info) February 14, 2020

Турки пытались остановить наступление Сирийской арабской армии, создавая новые «наблюдательные пункты», которые становились опорными точками боевиков. Турецкие военные настолько «густо» перемешались с террористами, что начали гибнуть в результате артиллерийских ударов САА.

В качестве «ассиметричного ответа» Турция передала террористам ХТШ и ДаВТ переносные зенитно-ракетные комплексы. За несколько дней над Идлибом и Алеппо были сбиты два вертолета САА, их пилоты погибли.

Сирийская армия идет вперед

В Кремле решительно отреагировали на действия и заявления турецкого руководства, дав понять, что невыполнение Турцией своих обязательств по Идлибу и передача вооружения террористам не устраивает Москву.

«Мы были удовлетворены сочинскими договоренностями, — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, — но перестали быть удовлетворены после обострения ситуации в Идлибе, после нападений террористов».

САА тем временем продолжает наступление. После начала эскалации в середине января, когда Дамаск вынуждены был ответить на постоянные обстрелы жилых кварталов Алеппо, правительственные войска освободили крупные города Маарет ан-Нуман и Серакиб, отбросив террористов далеко за трассу М5 и взяв в осаду несколько турецких «наблюдательных пунктов». В Дамаске отмахнулись от требований Анкары выйти за границы зоны деэскалации — армия, которая идет вперед, не может повернуть назад.

#SAA continue to gain territories near M5 highway pic.twitter.com/2kAxTO6ILv — Ruptly (@Ruptly) February 10, 2020

На севере зоны деэскалации САА удалось то, что еще несколько месяцев назад казалось мечтой: в ходе многодневных ожесточенных боев армия и проиранское ополчение выбили террористов из кварталов на западе Алеппо, полностью обезопасив крупнейший сирийский мегаполис от обстрелов и нападений смертников.

Силы боевиков тают: на многих участках полевые командиры «Хайят Тахрир аш-Шам» предпочли оставить позиции и бежать, чтобы выжить и дождаться более «политически удачного» момента для возобновления боевых действий. Главарь ХТШ Абу Мухаммед Джулани, пытаясь оправдать бегство своих боевиков, сослался на «недостаточную согласованность» между различными бандформированиями. На самом деле еще во время летнего наступления САА в Идлибе было замечено, что террористы ХТШ первыми бегут со своих позиций, оставляя отражать сирийские удары протурецкие формирования.

Позиция Турции, которая в мае 2018 года внесла ХТШ в список террористических организаций, остается прежней — Анкара якобы поддерживает в Идлибе силы «умеренной оппозиции», из которых создала «Сирийскую национальную армию», которая представляет собой военную часть «Временного правительства Сирии». Якобы технику Турция поставляет только СНА, а как она попадает в руки ХТШ — неизвестно. Однако перед новым годом, когда заработал «ливийский экспресс», Турция начала перебрасывать нанятых в Сирии боевиков в Ливию,

Однако тот факт, что все группировки в Идлибе объединены в операционный штаб «Аль-Фатх аль-Мубин» («Верная победа»), говорит сам за себя — Турция в Идлибе в течение нескольких лет поставляет оружие джихадистам, которых сама обязалась разоружить по сочинским соглашениям. Сирийская «умеренная оппозиция» — не более чем устаревший миф, созданный западными СМИ и политиками, чтобы отличать джихадистов, которые получают поддержку от США, от джихадистов, которых «курирует» «Аль-Каида»1 (запрещена в РФ).

Дамаск требует решительного наступления

В ближайшее время Турция будет выжидать, стараясь избегать прямого столкновения с сирийскими войсками и накачивать лояльных боевиков техникой и вооружением, считает военный эксперт, главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин.

«В ближайшее время, Турция продолжит поддерживать боевиков СНА, поставлять им технику, логистические услуги, разведданные, — то есть делать то же, чем занималась и раньше», — считает он.

Пока нет ясных договоренностей, сохраняются перспективы для эскалации, заявил военный эксперт в беседе с Федеральным агентством новостей.

«Дамаск настаивает, что наступление необходимо продолжать, в первую очередь по трассе М4 Латакия — Алеппо, что затрагивает в первую очередь Джиср аш-Шугур и районы южнее, пока Турция требует, чтобы САА прекратила наступление и отошла за пределы зоны деэскалации, чего, безусловно, не будет, на это не согласны ни Дамаск, ни Москва», — отметил Борис Рожин в разговоре с ФАН.

США намерены разрушить «Астану»

Борис Рожин напомнил — США продолжают поддерживать курдских террористов, чем крайне недовольна Анкара, и используют шанс наладить отношения с Турцией, всецело поддерживая агрессию Эрдогана. В Идлибе Вашингтон увидел шанс нанести удар альянсу Россия — Турция — Иран, оторвав союзника по НАТО от двух своих принципиальных оппонентов.

«Прекрасно зная, что в Идлибе действует «Аль-Каида», США из ситуативных меркантильных соображений пытаются раздувать конфликтный потенциал, в надежде что это разрушит ситуативный альянс, который сложился в 2016 году. Это шанс покончить со столь неприятной для США и для Израиля коллаборацией в Сирии, которая оказала столь неблагоприятное влияние на долгосрочные планы США и Израиля в регионе», — подчеркнул военный эксперт.

Соединенные Штаты заинтересованы в разрыве «астанинских соглашений», которым ранее пригрозил Эрдоган, и если Турция пойдет в Идлибе в наступление, этой цели удастся достичь. Россия и Иран, без сомнения, останутся на стороне Дамаска.

В шаге от большой войны

«Произойдет резкое охлаждение отношений между Анкарой и Москвой, Анкарой и Тегераном. У Ирана задача простая — сохранить «шиитский мост», и сохранить Асада, который является его гарантом, так что в случае большой войны с Турцией Иран направит своих ополченцев, даже может перебросить ресурсы из Ирака. Россия, несомненно, будет поставлять Сирии вооружения и поддерживать на политическом уровне», — с уверенностью заявил военный эксперт.

Для самого Эрдогана такой сценарий также не несет ничего хорошего, предупреждает Борис Рожин — положение президента Турции достаточно шаткое. Получив почти неограниченные полномочия после неудачного госпереворота в 2016 году он потерпел ряд политических поражений. В НАТО самоустранились от конфликта в Идлибе, не желая ввязываться в войну, которая Турция ведет на территории другого государства без каких-либо правовых оснований. Равно большинству стран НАТО не хочется марать руки поддержкой террористов.

«Эрдоган был бы не против услышать более решительные заявления Брюсселя, однако в НАТО заняли «половинчатую» позицию и смотрят, как будет развиваться конфликт», — отметил собеседник ФАН.

В ближайшее время следует ожидать продолжения переговорного процесса между РФ и Турцией — вполне возможно, будет телефонный разговор между Путиным и Эрдоганом, возможно, будут повторные консультации по военной линии.

«[Глава МИД Турции] Чавушоглу анонсировал, что будут продолжаться переговоры и дальше. Турция не хочет форсировать события, пытается оттянуть принятие решения на неделю-другую — но понятно, что пока боевики отступают и сдают территории, пространство для маневра у Турции становится все меньше», — подытожил Борис Рожин.

1 Организация запрещена на территории РФ.