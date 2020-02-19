نتائج ليبيا ، 19 فبراير: حكومات الوفاق الوطني الليبية تخرج من مفاوضات جنيف

ليبيا ، 19 فبراير: أعرب لافروف عن موقف روسيا من تسوية الصراع في ليبيا. وصف شويغو وحفتر التسوية السياسية في ليبيا بأن لا جدال فيها. الجيش الوطني الليبي أسقط طائرتين تركيتين بدون طيار.

رفضت حكومة الوفاق الوطني الليبية مفاوضات جنيف على خلفية قرار الاتحاد الأوروبي لمراقبة الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة.

أعلنت ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني تعليق المشاركة في محادثات جنيف واللجنة العسكرية 5 + 5 بعد قرار الاتحاد الأوروبي بإنشاء مهمة بحرية للسيطرة على حظر الأسلحة ، الذي طرحه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في عام 2011.

في يوم الاثنين 17 فبراير ، أعلن رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي ، جوزيف بوريل ، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل ، إنشاء مهمة جديدة لمراقبة الامتثال لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا. ووفقا له ، من المقرر بدء العمل في أواخر مارس من هذا العام.

عارضت حكومة التوافق الوطنية الليبية هذه المبادرة ، متهمة الاتحاد الأوروبي بدعم قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر. في الوقت نفسه ، أشار العديد من القادة الأوروبيين ، بمن فيهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، بعد مؤتمر برلين إلى انتهاك للحظر من قبل حكومة الوفاق الوطني وتركيا. هذا الأخير يوفر الأسلحة والذخيرة والمرتزقة السوريين إلى رئيس "الحكومة" في طرابلس ، فايز السراج ، والتي لفت انتباه السياسيين الغربيين إليها.

أعرب لافروف عن موقف روسيا من تسوية النزاع في ليبيا

وينبغي للجهات الفعالة الخارجية أن تشجع أطراف الصراع الليبي على الجلوس إلى طاولة المفاوضات لحل الأزمة. وقد ذكر ذلك وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.

بعد محادثات مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ، صرح بضرورة تجنب التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية لليبيا من أجل ضمان نجاح تسوية الوضع فيها.

وقال الوزير الروسي: "لدينا موقف مشترك وهو أن هذه الأزمة يمكن حلها بشكل حصري من خلال الحوار الوطني الليبي ، وكل من يؤثر على القوى السياسية وغيرها في ليبيا بطريقة أو بأخرى يجب أن يحفزهم على الجلوس إلى طاولة المفاوضات".

وأعرب عن ثقته في أنه من أجل ضمان استقرار عملية التسوية الليبية ، يجب على الجهات الفعالة الخارجية تجنب "المبادرات المتنافسة متعددة الاتجاهات" و التركيز على ضرورة وضع جميع الإجراءات من أجل تشجيع الأطراف الليبية إلى الحوار على أساس القرارات التي اتخذها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وصف شويغو وحفتر التسوية السياسية في ليبيا بأن لا جدال فيها.

التقى وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو مع قائد الجيش الوطني الليبي ، المشيرخليفة حفتر ، الذي ناقش معه الوضع في البلد الإفريقي. جاء ذلك في الإدارة العسكرية الروسية. وقد أبلغ عن ذلك الإدارة العسكرية الروسية.

أشار المحاورون في الاجتماع يوم الأربعاء إلى الدور الهام للمفاوضات التي جرت في موسكو في 13 يناير. وشددوا على أن هذا الحدث لم يسهم فقط في وقف إطلاق النار ، ولكن أيضًا في إطلاق عملية تطبيع الوضع في البلاد.

بالإضافة إلى ذلك ، وافق شويغو وحفتر على ضرورة تنفيذ القرارات التي تم التوصل إليها في المؤتمر الدولي حول ليبيا في برلين في 19 يناير.

"وأشار الطرفان مرة أخرى إلى عدم وجود سبل سياسية بديلة لحل الأزمة الليبية الداخلية ، فضلا عن التزامهما باستقلال ليبيا ووحدتها وسلامتها الإقليمية".

الجيش الوطني الليبي يسقط طائرتين تركيتين بدون طيار

أسقطت قوات الجيش الوطني الليبي طائرتين تركيتين فوق مواقعها قرب طرابلس. وشنت القوات الجوية عدة هجمات على الجيش.

وأفاد مركز الإعلام في الجيش الوطني الليبي عن سقوط طائرتين تركيتين من الطائرات بدون طيار. تم إطلاق النارأولا من العصابات من مطار معيتيقة. الجيش أسقط طائرة بدون طيار في عين زارا بمنطقة طرابلس عندما قصفت الطائرات مواقع وحدات القوات المسلحة على الخطوط الأمامية.

تم التعرف على الطائرة الثانية التي سقطت أصبحت بعد ساعة ,كما أطلقت من ميتيغا لقصف مواقع قوات الجيش الوطني اللبناني. الجيش أسقط الطائرات بدون طيار على موقعهم.

يواصل مسلحين حكومة الوفاق الوطني استفزاز قوات الجيش الوطني الليبي تحت قيادة المشير خليفة حفتر. في السابق ، حاولوا بالفعل إلقاء اللوم على الجيش لمهاجمته سفينة تركية. كما أصبح معروفًا لاحقًا انه قد سقطت ضربة على مخزن عسكري يقع في ميناء طرابلس. لقد حقق الجيش الوطني الليبي ذلك بعد أن قامت عصابات حكومة الوفاق الوطني بهجوم على القوات المسلحة. ومع ذلك ، فإن هذا لم يمنع "سلطات" طرابلس من اتهامهم بمحاولة كسر الهدنة.