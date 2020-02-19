Палата представителей Ливии составила план из 12 пунктов для решения кризиса

Тобрук, 19 февраля. Агила Салех, председатель единственного легитимного органа власти Ливии — Палаты представителей, предоставил общественности план, при реализации всех 12 пунктов которого кризис в стране будет преодолен. Положения документа были озвучены во вторник, 18 февраля.

Салех отметил, что Палата представителей должна принимать непосредственное участие в политическом урегулировании при содействии международного сообщества и ООН. Одной из главных проблем страны, по его словам, стала безопасность, на ней негативно сказывается присутствие в Триполи сирийских террористов, выступающих под эгидой так называемого Правительства национального согласия (ПНС). Салех подчеркнул, что ПНС не способно продолжать свою работу, именно поэтому был составлен план из 12 положений по выходу из сложившейся ситуации.

Первоочередной задачей стала полная ликвидация террористических группировок, бандформирований, оккупировавших Триполи. ЛНА, в свою очередь, должна получить мандат, позволяющий интеграцию в себя различных групп, сбор вооружений.

Право на борьбу с незаконными, террористическими группировками получает только ЛНА, она же ответственна за защиту суверенитета страны, границ и поддержку безопасности.

План подразумевает, что единственным законодательным органом Ливии признается Палата представителей, возможность создания других органов недопустима (до проведения выборов в парламент).

Далее, как отметил Салех, предусмотрено формирование Президентского совета, в состав которого войдут глава и два заместителя, они должны представлять три региона страны. Также предусмотрено создание единого нацправительства, возглавляемого председателем и двумя замами, которые представляют три региона страны. Помимо этого члены Палаты представителей утверждают состав Президентского совета и правительства.

Важным аспектом является вопрос использования природных ресурсов: должна быть проработана правовая база с соответствующими гарантиями на справедливое распределение природных богатств между тремя регионами страны. Для этого будет создан новый временный орган.

По словам Салеха, в конституционную декларацию необходимо внести поправки. Для этого внутри Палаты представителей будет сформирован специальный комитет, у членов которого будет 90 дней для внесения всех нужных поправок.

Еще одним пунктом стала организация парламентских и президентских выборов, сроки их проведения должны быть четко определены после того, как Палатой представителей будет утверждено единое национальное правительство.

Палата представителей, определив участников делегации, в полном объеме примет участие в урегулировании кризиса на международном уровне при условии, что ООН не будет протестовать против предложенного состава делегации.

Итоговым пунктом стало требование, обязывающее делегацию Палаты представителей перед подписанием документов с ООН провести соответствующие консультации с Бенгази.

В завершение указывается, что контакты ООН с представителями незаконного правительства препятствуют дипломатическому диалогу и мешают процессу выбора членов Палаты представителей.