Политолог Шатилов объяснил уход Суркова запросом на жесткого куратора по Донбассу

С момента возникновения слухов об отставке помощника президента России Владислава Суркова в интересующейся политикой части общества активно обсуждалось, что же может послужить причиной такого решения главы государства Владимира Путина.

Основной стала версия о том, что в отношении политики России на «донбасском направлении» назрели перемены. А теперь уже бывший помощник президента РФ по вопросам социально-экономического сотрудничества со странами СНГ, Абхазией и Южной Осетией, по мнению ряда экспертов, не способен был эффективно выполнять возложенные на него задачи.

Вечером 18 февраля на сайте Кремля появился указ президента России об отставке Владислава Суркова.

Недостаточно креативный помощник

«Отставка Владислава Суркова была вызвана тем, что мы не видели особых успехов на внешнеполитическом контуре, который курировал бывший советник президента России», — отметил в интервью Федеральному агентству новостей политолог, декан факультета «Социология и политология» Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов.

По мнению эксперта, в последнее время ситуация стала деградировать на целом ряде направлений внешней политики.

«Украине удалось втянуть Россию в бесконечные, даже изматывающие, обсуждения различных вопросов, выходящих за рамки Минских соглашений. Я бы даже сказал, что украинская сторона пыталась выдвигать откровенно издевательские, завиральные инициативы», — заявил собеседник ФАН.

Киев демонстративно саботировал Минские соглашения, которые сами по себе являлись уступкой для терпящей военное поражение Украины в феврале 2015 года. Непростой была в последнее время ситуация и в Абхазии.

«Суркову не удалось заранее остановить процесс брожения в абхазской элите. В отличие от внутренней политики, где Владислав Юрьевич весьма креативен, во внешней политике он не оказался столь успешен. Это не его», — считает декан Финансового университета при правительстве РФ.

Те методы, которые Сурков привык использовать во внутренней политике, зачастую не работают во внешней политике, уверен эксперт.

У депутата Государственной думы, директора Института стран СНГ Константина Затулина своя версия отставки Владислава Суркова.

«На мой взгляд, это кадровое решение не связано непосредственно с внешней политикой», — заявил Константин Затулин в интервью Федеральному агентству новостей.

По его мнению, уход Суркова связан исключительно с тем фактом, что между ним и президентом России Владимиром Путиным появлялось «звено» в лице заместителя администрации президента Дмитрия Козака.

«А Сурков всегда был ориентирован на прямые контакты с главой государства. Наверное, Суркова новая ситуация не устроила, что и привело к отставке», — предположил собеседник ФАН.

Запрос на жесткого куратора Донбасса

В экспертных кругах распространено мнение, что отныне курировать Донбасс и Украину будет заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.

«Сейчас есть запрос на куратора, который более прямолинейно и жестко будет воздействовать на наших украинских партнеров и не только на них. Я думаю, что Козак на эту роль подходит», — выразил мнение Шатилов.

У Дмитрия Козака есть дипломатический опыт в вопросах урегулирования последствий военных конфликтов на постсоветском пространстве. Он довольно успешно вел процесс федерализации Республики Молдовы с признанием особого статуса Приднестровской Молдавской Республики. И если бы не грубое вмешательство в самый последний американского посла, процесс этот был бы доведен до логического завершения.

«У Козака репутация довольно жесткого политика, он родился на Украине, поэтому ему знакома украинская ментальность. К тому же Дмитрий Николаевич находится под персональными санкциями США и ЕС. Тем меньше, как говорится, он будет оглядываться на Запад в своих действиях по Донбассу», — считает политолог.

Мягкое сближение Донбасса с Россией

14 февраля во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским Путин прямо задал вопрос о том, собирается ли Украина выполнять Минские соглашения.

Напомним, пять лет назад, 12 февраля 2015 года, подписав пресловутые «Минские», Украина обязалась до начала 2016 года внести в свою конституцию поправки, предусматривающие особый статус «отдельных районов Донецкой и Луганской областей». Этого не сделано до сих пор, и вряд ли будет сделано — по крайней мере в обозримом будущем. Так стоит ли России держаться за документ, который де-факто обречен оставаться на бумаге?

«Я думаю, что де-юре Россия вряд ли поставит вопрос о пересмотре или отмене Минских соглашений, если со стороны Украины не будет каких-то кардинальных действий, например, попытки военным способом уничтожить ДНР и ЛНР», — говорит Александр Шатилов.

В современной политике примеров фактически мертвых юридических документов множество.

«Можно вспомнить проблему разделения острова Кипр на так называемую Турецкую Республику Северного Кипра и Республику Кипр, — напомнил собеседник ФАН. — Никакого Северного Кипра давно уже не должно было существовать, и остров остается разделенным только потому, что де-факто Северный Кипр находится в составе Турции».

Сейчас вообще международное право выполняется очень избирательно: «спасибо» США, которые давно уже вытерли о него ноги, отметил эксперт.

Де-факто, по мнению политолога, Россия вполне может предоставить республикам Донбасса больше возможностей для реализации их стремления сильнее интегрироваться в общее с РФ экономическое и политическое пространство.

«То есть, Донбасс продолжит мягкое сближение с Россией. Не исключаю, что будет, например, открыто железнодорожное сообщение между Луганском и Донецком с городами РФ. Это будет весьма показательное событие», — сказал собеседник ФАН.

«На сегодня я не вижу никаких причин для того, чтобы России менять внешнюю политику в отношении Донбасса. Вся наша политика продолжает строиться на выполнении Минских соглашений», — отметил Константин Затулин.

«Вчера мы снова убедились, что в Киеве изменилась только риторика. А конкретные дела остались прежними. В районе поселка Золотое ВСУ устроили очередную военную провокацию накануне важного заседания Совета Безопасности ООН», — рассказал депутат Госдумы.

Зеленский делает вид, что верит, что провокация устроена со стороны ЛНР. Его официальные структуры заявляют, что это вообще якобы Россия произвела атаку на украинские позиции. В то время как тело погибшего украинского солдата почему-то было найдено на территории, которую контролируют Вооруженные силы ЛНР.

«То есть, мы имеем дело с локальной наступательной операцией со стороны ВСУ. Она была предпринята для того, чтобы потом везде кричать об агрессии России. Это практически ничем не отличается от тех приемов, которые любил применять предшественник господина Зеленского на посту президента Украины», — заявил парламентарий.

Зеленский пытается доказать, что он хотел бы все изменить, но ему не позволяют обстоятельства, напомнил собеседник ФАН. Президент пока пользуется поддержкой большинства украинцев, в парламенте у него абсолютное доминирование, и при этом он ничего не делает.

По мнению Затулина, отказ от Минских соглашений для России сегодня будет означать что-то вроде публичной порки самой себя.

«Мы ничего не получим, а только проиграем, если сами же откажемся от документа, который по нашей инициативе оказался узаконенным в Совете Безопасности», — отметил депутат Госдумы.

По мнению Александра Шатилова, дальнейшие перспективы взаимоотношений России и Украины будут зависеть от договороспособности украинской элиты.