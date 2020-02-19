Роскосмос объяснил замену экипажа экспедиции на МКС

Москва, 19 февраля. Российская часть экипажа корабля «Союз МС-16» для экспедиции на Международную космическую станцию (МКС) будет заменена на дублеров, об этом сообщил исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

«С сожалением должен сказать, что в виду медицинских показаний у нас сейчас, видимо, произойдет замена экипажа. Тот экипаж, который готовился к полету, который был намечен на 9 апреля, видимо, будет заменен на дублеров», ― сообщил представитель Роскосмоса.

По словам Крикалева, вместо Николая Тихонова и Андрея Бабкина на МКС отправятся Анатолий Иванишин и Иван Вагнер. Кроме того, в состав экипажа входит астронавт Кристофер Кессиди. В Роскосмосе уточнили, что пока не обсуждали с NASA вопрос об изменениях в составе экипажа.

Крикалева объяснил, что Тихонов и Бабкин не смогут полететь на МКС из-за временной негодности по медицинским показаниям. Он отметил, что информация о здоровье космонавтов является конфиденциальной. Представитель Роскосмоса добавил, что дата полета остается прежней ― 9 апреля, пишет RT.

Ранее стало известно, что Роскосмос перенес 12 космических пусков, начиная с 2019 года. Дни переносы были осуществлены по просьбе заказчика, а другие — «из-за неготовности космических аппаратов, отметили в госкорпорации.