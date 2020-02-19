Миро объяснила, почему Рудковскую «бомбануло» в Instagram

Москва, 19 февраля. Скандально известный блогер Лена Миро раскритиковала пост Яны Рудковской в Instagram, в котором звезда рассказывает о своей жизни.

По словам Миро, «Рудковскую бомбануло» и она стала доказывать, что ей не 55 лет, а 44.

«Мои года, мое богатство» — слова из хорошей и мудрой песни. Плюс я уже привыкла, что какой-нибудь «мадам» не дает покоя мой возраст», — написала супруга фигуриста Евгения Плющенко в Instagram.

Блогер утверждает, что Рудковская сфальсифицировала доказательства своего возраста. По мнению Миро, если в эфире ток-шоу на одном из федеральных каналов были озвучены какие-то факты, то это еще не означает истину в последней инстанции.

«Спишем поразительную неграмотность бабушки на то, что ее укусил наркопитомец Витя», — написала Миро в Живом Журнале.

Скандалистка заявила, что может нанять кучу «свидетелей» для шоу по три тысячи за съемочный день. И такие передачи еще ничего не доказывают.



Миро также не устроил биографический экскурс Рудковской о том, что она родилась в Кустанае в 1975 году и училась в 115 школе.

Продюсер обратилась к блогерам и журналистам, которые «не раз бывали в ее школе», но при этом никак не могут закрыть тему с возрастом звезды.

Рудковская пристыдила сотрудников СМИ, которые пытаются получить от нее комментарии по другим вопросам. И одновременно муссируют тему с возрастом.

Миро добавила, что женщину вообще не должен волновать возраст, если она хорошо выглядит.