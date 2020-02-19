Посол РФ назвал кощунством резолюцию Эстонии по Второй мировой войне

Таллин, 19 февраля. Резолюция парламента Эстонии о роли СССР в начале Второй мировой войны является кощунством и откровенно недружественным актом, заявил посол РФ в Эстонии Александр Петров.

«Это кощунство. Это откровенно недружественный акт эстонского парламента, который осложнит атмосферу наших двусторонних отношений», ― заявил Петров в комментарии ТАСС.

Посол РФ подчеркнул, что подобные действия Таллина достойны сожаления и решительного осуждения.

В среду парламент Эстонии принял резолюцию о роли СССР в начале Второй мировой войны. Документ содержит резкую критику в адрес Москвы, в том числе в преамбуле резолюции осуждается пакт Молотова – Риббентропа. Таллин заявил о поддержке европейских стран, в том числе Польши, из-за того, что их «Россия в последнее время относит к виновникам развязывания Второй мировой войны».

Ранее глава МИД Польши Яцек Чапутович во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Россия является угрозой для Евросоюза и ряда входящих в него государств. По словам министра, РФ «доказала, что использует силу», преследуя свои национальные интересы.

Западные политики, представители прибалтийских стран и Польши нередко выступают с заявлениями о так называемой «российской угрозе», говоря об увеличении мощи РФ и ее высоком потенциале. Антироссийскую тему регулярно эксплуатируют и местные СМИ.