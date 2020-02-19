Спецпроект с участием Путина впервые появится в Рунете

Москва, 19 февраля. Президент РФ Владимир Путин подвел промежуточные итоги двадцатилетнего пребывания на посту главы государства и в интервью журналисту ТАСС Андрею Ванденко ответил на вопросы, охватывающие 20 масштабных тем.

В итоге, по словам Ванденко, получился сериал из 20-ти самостоятельных мини-интервью. В них Путин ответил на вопросы о том, есть в России средний класс, нужна ли президенту оппозиция, объяснил размер расходов на армию. Отдельное внимание было уделено предложенным поправкам в Конституцию РФ, а также отставке правительства Дмитрия Медведева.

Эпизоды будут выходить три-четыре раза в неделю с 20 февраля по 25 марта в соцсети «Одноклассники». Полная версия фильма будет доступна 26 марта.

В каждой серии будет анимированная инфографика с наглядными цифрами, фактами, графиками и цитатами. Страница проекта существует на двух языках: русском и английском. Каждый ролик будет снабжен текстовой расшифровкой, а в английской версии можно будет выбрать субтитры на арабском и китайском языках.

Гендиректор ТАСС Сергей Михайлов заявил, что это первый проект такого рода для Рунета.