ЛНА заверила, что продолжает соблюдать перемирие

Триполи, 19 февраля. Ливийская национальная армия продолжает соблюдать перемирие и отвечать на провокации противника лишь точечно. Об этом говорится в заявлении войск фельдмаршала Халифы Хафтара.

В документе подчеркивается, что обстрел порта в Триполи произошел накануне только после того, как турецкая артиллерия открыла огонь по позициям ЛНА в нарушение договоренностей о режиме тишины.

Вооруженные формирования так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии 18 февраля в течение всего дня пытались спровоцировать ЛНА на срыв перемирия. Войска Хафтара вынуждены были в ответ на нарушения режима прекращения огня нанести точечный удар по складу боеприпасов, соседнее здание с топливом загорелось

В тот момент на причале осуществлялась разгрузка турецкого судна, на котором была доставлена очередная партия оружия от Анкары. Сразу несколько информационных источников объявили об уничтожении судна, однако эти сообщения были опровергнуты снимками с места события.