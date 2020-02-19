Исследование ФАН может стать поводом для создания системы всемирных рейтингов в РФ

В рамках второго этапа проекта Федерального агентства новостей «Россия и мир» авторы исследований проанализируют состояние оборонно-промышленного комплекса, здравоохранения, социальной сферы, развития информационно-коммуникационных технологий. Темой ближайшего исследования станут меры социальной поддержки в разных странах.

Проект в развитии

«Мы только начали изучать этот вопрос (меры социальной поддержки в странах мира. — Прим. ФАН), но и здесь уже видим немало любопытных фактов. Во-первых, международные организации вообще не аккумулируют информацию по этой теме в своих базах данных. Максимум что можно там найти — это доля социальных расходов в бюджете государства. Абстрактные, непонятно на что расходуемые суммы, которые сложно сопоставлять между собой», — рассказала член экспертной группы «Россия и мир» Анна Клименко.

Она также добавила, что в рамках нового исследования будет проанализирована продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска в разных странах, который зачастую не дотягивает до российских «28 календарных дней» или вовсе не гарантирован законом, а также меры социальной поддержки для молодых мам и семей с детьми, социально незащищенных слоев населения.

Параллельно эксперты ФАН изучат вопрос возможных форм использования и популяризации полученных в ходе исследования данных.

«На презентации первых результатов нашего исследования не раз звучали пожелания о том, чтобы наши данные мы передали чиновникам, специалистам Аналитического центра при правительстве, распространили среди молодежи. Мы услышали эти пожелания. Обязательно изучим и проработаем этот вопрос: чтобы этот жест был не просто выстрелом в воздух, а оказался максимально эффективным следующим шагом в развитии нашего проекта», — пояснила Клименко.

Результаты первого этапа исследований члены экспертной группы Анна Клименко и Алексей Анпилогов представили в пресс-центре медиагруппы «Патриот» 17 февраля.

Журналисты и члены экспертной группы изучили показатели развития экономики, энергетики, сферы инноваций и прав человека в 10 ведущих странах мира. В перечень исследуемых государств вместе с Россией вошли Япония, Китай, Индия, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Канада и Соединенные Штаты Америки.

Альтернатива американским рейтингам

Участники пресс-конференции высоко оценили проведенное ФАН исследование, а также его своевременность и необходимость в нынешних условиях.

При этом экономист, директор Института нового общества Василий Колташов, комментируя предложенную ФАН систему рейтингов, подчеркнул, что главной задачей является не «борьба» с западными рейтингами, а создание своей, авторитетной системы, которая сможет создать конкуренцию, в первую очередь, американской. По словам эксперта, на сегодняшний день в мире тотально доминирует именно американская рейтинговая система, а при таких раскладах ждать объективной оценки потенциала России, Китаю или Индии, как минимум, наивно.

«Кого-то уволят в Вашингтоне, если показатели США будут хуже, чем у России. Поэтому это в высшей степени странно и несправедливо, что на евразийском континенте, где существуют относительно новые крупные центры самостоятельного развития, такие как Россия, Китай, Индия, все вынуждены ориентироваться на рейтинги, которые приходят по телеграфу с другого континента. А США, вообще-то говоря, не должны здесь ни хозяйничать, ни определять процессы», — выразил свою позицию Колташов.

По мнению эксперта, задачей «большой Евразии» является создание своей системы рейтингов, которая позволит более объективно оценивать процессы на главном «сверхконтиненте» Земли, с которым и связана львиная часть реальных экономических процессов. И в таком начинании у России однозначно появятся свои союзники и сторонники.

Эту идею поддержал и президент Российской ассоциации прибалтийских исследований, доктор экономических наук Николай Межевич.

«Обычно если рисуется рейтинг по Евразии, то его авторы, в лучшем случае, были в Москве, в Сеуле и в Сингапуре, например. А найти на карте Монголию не смогут даже с разного рода психотропными добавками. В этом случае у нас есть заведомое преимущество: мы пишем о себе», — сказал Межевич.

От клейма «мировой бензоколонки» к статусу энергетической сверхдержавы

Комментарий также принимавшего участие в дискуссии заместителя директора Института национальной энергетики Александра Фролова касался, в большей степени, вопросов энергетики и, в частности, моментов перевода глобальных рейтингов в массу отраслевых продуктов, которые во всех деталях будут описывать реальную ситуацию в тех или иных отраслях экономики. По словам эксперта, иллюстрацией такого подхода к детализации рейтингов является изменение ситуации в российской нефтеперерабатывающей промышленности, которую прекрасно понимают специалисты, но которая во многом ускользает не только от простых обывателей, но и даже от тех, кто интересуется вопросом.

«Буквально за последние пять лет в стране произошел радикальный сдвиг — в нефтепереработке были созданы самые современные, причем замкнутые внутри страны, цепочки по переработке «сырых» углеводородов в высокотехнологичные готовые продукты, — отметил эксперт. — Это тут же отразилось на структуре потребления: сегодня в России потребляется практически исключительно свое собственное, высококачественное дизельное топливо и бензин, а также в значительной степени отечественные моторные масла, причем соответствующие самым высоким мировым стандартам».

Как следствие, титул «мировой бензоколонки», который часто хотят поставить рядом с именем России, оказывается отнюдь не таким уж негативным — фактически сегодня российская нефтепереработка уже вплотную приблизилась к производственным показателям нефтепереработки США, обоснованно считающейся лучшей в мире. И все это стоит отражать в справедливых рейтингах, убежден Фролов.

Дискуссия о создании независимых рейтингов ожидаемо вышла за рамки поднятой проблематики. Александру Фролову ожидаемо задали вопрос и об атомной энергетике, ее экологичности и перспективах. Эксперт отметил, что сегодня отношение к мирному атому уже однозначно меняется с негативного на положительное.

«Связано это сразу с несколькими причинами. Во-первых, даже самые «зеленые» силы вынуждены признать, что атомная энергетика является безуглеродной — ядерные реакции не производят парниковых газов, а общая цепочка производства, эксплуатации и утилизации ядерного топлива даже в меньшей степени влияет на выбросы парниковых газов, нежели аналогичный полный цикл ветряных или солнечных электростанций», — пояснил представитель Института национальной энергетики.

Во-вторых, атомная энергетика — один из самых удобных и надежных способов обеспечить базовую генерацию, связанную с неснижаемым производством электроэнергии. В таком варианте она, кстати, легко сочетается с модными ветряными и солнечными электростанциями, хотя и от углеводородов отказаться полностью не получится — именно газовые станции-пикеры должны в такой сбалансированной системе подхватывать провалы в генерации от неустойчивых возобновляемых источников, отметил Фролов.

«Образовательное проклятие» и тормоз для инноваций

У автора исследований и члена экспертной группы ФАН Алексея Анпилогова во время пресс-конференции поинтересовались, почему у России столь низкие показатели инновационности, при, казалось бы, солидных базовых показателях.

«Главной проблемой российской экономики по-прежнему остается низкая реализуемость начальных инновационных идей. Масса наработок остается в стадии лабораторных работ или опытно-промышленного освоения, часто не превращаясь в готовые серийные изделия, которые можно массово продавать на мировом рынке», — пояснил член экспертной группы ФАН.

Как пример Анпилогов привел ситуацию в отечественном авиастроении — несмотря на то, что российские инженеры и даже целые коллективы из России принимают самое активное участие в проектах западных авиакомпаний Boeing и Airbus, у России пока что нет столь обширной линейки гражданских авиалайнеров, которые можно продать на мировом рынке.

«Хотя российское авиастроение, безусловно, является инновационным и востребованным, Россия, наряду с США, Евросоюзом, Канадой и Бразилией входит в пятерку стран, которые могут сегодня серийно производить гражданские пассажирские самолеты», — добавил Анпилогов.

На похожую проблему указал и Василий Колташов. По словам эксперта, во время реформирования системы высшего образования в России был практически сознательно упущен один из ключевых моментов западной системы подготовки профессиональных кадров. В стране «забыли» создать системы управленческого образования, которое в западных странах носит название MBA (master of business administration).

Как следствие, российские научные и инженерные кадры интегрируют в свои структуры как раз западные компании, намертво привязывая талантливых людей из России к своим производственным цепочкам — в первую очередь, через своих администраторов-управленцев.

По словам Колташова, уйти от этого «образовательного проклятия» можно через возрождение всех аспектов высшего и специального инженерного образования, когда страна будет готовить в своих пределах людей всех профессий, начиная от квалифицированных рабочих и заканчивая администраторами и учеными. Только в этом случае инновационное развитие не будет пустым звуком.

«Кто мне об этом рассказывал?»

Участники дискуссии при этом, наряду с существующими в развитии инновационной экономики проблемами и наличием потенциала для роста, отметили и очевидные успехи нашей страны в макроэкономике в целом. Они были приведены в результатах исследования ФАН.

«Меня очень порадовали данные по экономике и по другим отраслям: наконец-то они показывают, что Россия не просто так тяжелее всех переживала вторую волну глобального кризиса в 14-16 годах. Я напомню, что Запад практически не падал в этот период. Падали страны БРИКС и развивающиеся экономики, мы падали сильнее всех. Но в экономике есть и правило — кто сильнее падает, тот быстрее всех встает и развивается. И впереди у нас еще много лет этого развития», — поделился своими соображениями Василий Колташов.

Данные макроэкономического исследования ФАН впечатлили еще одного участника дискуссии — председателя комиссии по культуре и СМИ Общественной палаты Санкт-Петербурга Владимира Гронского.

«Я, например, с радостью и ликованием узнал о том, что мы на втором месте (среди 10 ведущих стран мира, включенных в исследование. – Прим. ФАН) по экономике. Кто мне об этом рассказывал? А действительно: ведь по большинству показателей именно так и есть. Только никто об этом не знает, поэтому, пожалуйста, продолжайте вашу работу», —обратился к представителям экспертной группы Гронский.

Проект Федерального агентства новостей «Россия и мир» стартовал в ноябре прошлого года в противовес существующей системе западных рейтингов, зачастую не отражающих реальной картины мира или не содержащих полноценных комплексных сведений о развитии той или иной отрасли в стране.

Экспертная группа ФАН выполнила четыре исследования различных показателей десяти ведущих стран мира, включая Россию, США, страны Евросоюза. Темы исследований: экономика, энергетика, инновации, права человека. По результатам первого этапа Российская Федерация среди десяти ведущих стран мира занимает 2-е место по совокупности показателей развития и стабильности экономики, 4-е место по уровню развития интеллектуального и инновационного потенциала страны, 2-е место по состоянию правозащитной сферы и 1-е место — по уровню развития энергетики.