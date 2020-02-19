Фотохудожники рассказали о самой романтичной съемке на День святого Валентина

Супруги, прожившие вместе 62 года, пришли в студию для романтической фотосессии, которую подарил им на День всех влюбленных внук. Исполнителей заказа так поразила их история, что они решили проводить бесплатные фотосеты для всех, кто поженился или родил ребенка в феврале.

«Однажды к нам пришла фотографироваться очень пожилая пара. Я тогда еще была студийным фотографом и, увидев их в холе студии, сразу позвала на съемку, — вспоминает креативный директор студии R2photos Татьяна Островская. — Стало очень интересно, как они тут оказались, ведь обычно наша аудитория — это люди от 18 до 45. А им было по 82 года. Оказалось, им подарил сертификат на фотосессию внук. Сами супруги по профессии археологи и познакомились где-то на раскопках 60 с лишним лет назад. В начале фотосессии, когда я просила их приобняться, они делали это застенчиво: мол, ну не принято как-то. А к концу фотосессии они не только охотно обнимались, но и целовались вовсю! Прошло уже четыре года с этой съемки, а я до сих пор их вспоминаю — прожить вместе 62 года и продолжать целоваться, мы были просто поражены!»

При этом, по словам Татьяны, нередко встречаются семьи, поженившиеся всего несколько лет назад и уже не готовые проявлять друг к другу ласку. Впрочем, даже их романтический антураж и праздник всех влюбленных настраивает на нужный лад.

«Такие пары так и говорят на съемке: «Да вы что, мы уже пять лет вместе, мы уже не целуемся», — пояснила Островская. — Но на фотосессии так все равно не получается: тут обнимитесь, тут в глаза друг другу посмотрите, сюда ее поцелуй, туда ее поцелуй — как без этого? У нас был случай, когда спустя полгода после «валентиновой» фотосессии пара пришла к нам на фотосессию беременности. Они так и сказали: «Мы так в тот день разогрелись, что дома остановиться не смогли».

Бывает и так, что прямо на съемках звучит предложение руки и сердца, что позволяет запечатлеть этот исторический для влюбленных момент практически в режиме репортажной съемки. Хотя от волнения иногда случаются курьезы.

«Как-то раз субботним утром на съемку приехала молодая пара. Я еще с утра не пришла в себя без порции кофе. Пока девушка переодевалась, я стояла на ресепшене и мечтала о кофейке, а вокруг были коллеги. Подошел ко мне молодой человек и говорит: «Я хотел бы сделать предложение». Коллеги мгновенно переключили внимание на наш диалог, а я в шутку выпалила: «Мне?» Видимо, парень тот так разволновался, что ответил утвердительно. Мне стало не до смеха, на ресепшене встала гробовая тишина. Тогда парень наконец-то взял себя в руки и объяснился: его девушка наверху, ей надо сделать предложение, а он не придумал, как [это сделать], поэтому пусть это сделаю я. Мол, выручайте».

Желание клиента — закон, и счет шел на секунды. Татьяна вдруг вспомнила, что намедни их шеф сетовал на необдуманную закупку воздушных шаров, которые не получается использовать. Они-то и пошли в ход: жениху предложили надуть эти шары, а в один из них положить кольцо, чтобы избранница лопала их, пока не найдет свою судьбу. Парень был в восторге. Надувать шары поручили мужчинам-фотографам, которые несколько раз за полчаса чуть не испортили сюрприз: жених, глядя на это, то краснел, то зеленел от переживаний.

«Было до жути смешно и нелепо, но предложение мы ей в итоге сделали. Всей студией! И всей студией плакали после», — вспоминает об этом «коллективном креативе» Татьяна.

Теперь в студии R2photos проходит «романтическая акция» для всех, кто отпраздновал свадьбу или родил ребенка в феврале. В этом году одна пара даже записалась на март, потому что свадьбу они будут праздновать в самом конце февраля.