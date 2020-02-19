В пенсионном фонде РФ рассказали об изменении получения пенсий на банковскую карту

Москва, 19 февраля. Россияне, получающие пенсионные выплаты на банковскую карту, до 1 июля должны перейти на карты национальной платежной системы «Мир». Об этом сообщили в Пенсионном фонде России.

В ПФР уточнили, что новое требование продиктовано федеральным законом. Там также отметили, что с начала июля исключительно на «Мир» будут перечисляться не только пенсии, но и другие социальные выплаты.

«Процесс идет не первый год и организован таким образом, что без пенсии до сих пор никто не остался и не останется в дальнейшем», — рассказали в пресс-службе фонда.

Изменения не коснутся тех, кто начал получать пенсию в 2017 году, поскольку этой категории граждан карты «Мир» были выданы изначально. Однако остальным россиянам придется поменять карты.

Специалисты подчеркнули, что переход на новую платежную систему осуществляется постепенно и на выплатах пенсионерам никак не отражается.