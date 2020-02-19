Пугачеву заподозрили в интрижке с молодым любовником

Москва, 19 февраля. Отцом 6-летнего сына Аллы Пугачевой Гарри Галкина может быть молодой исполнитель Майк Мироненко. Об этом пишет Telegram-канал «НеМалахов», отмечая сходство 32-летнего певца с наследником Примадонны.

В СМИ считают, что сын знаменитости и ее супруга, известного телеведущего и шоумена Максима Галкина растет копией Мироненко, и следовательно, может являться его ребенком.

Канал отмечает, что в 2006 году, когда у Пугачевой на протяжении нескольких лет длился роман с Галкиным, и пара год жила вместе, звезда российской эстрады путешествовала с юным исполнителем в большом гастрольном туре по России и странам СНГ.

«НеМалахов» уточняет, что в том же году Пугачева вместе с Мироненко появилась на «Славянском базаре в Витебске», и тогда многие заподозрили, что между между артистами может быть интрижка.

«Когда в 2006-м она появилась с Мироненко на «Славянском базаре в Витебске», все шушукались, мол, каждый ее следующий фаворит моложе предыдущего. Дело в том, что Пугачева выступала в Белоруссии каждые шесть лет — в 1994-м, 2000-м, 2006-м. И всякий раз приезжала с разными артистами — с Филиппом Киркоровым, Максимом Галкиным, а потом с Мироненко», — пишет портал.

СМИ также приводит слова Пугачевой, отвечающей на вопросы о возможных отношениях с потенциальным любовником.

«Эх, сильно молодой», — цитирует Telegram-канал Примадонну.

Пара Галкина и Пугачевой живет в браке с 2011 года, в 2017 году знаменитости обвенчались. У них родились двое детей от суррогатной матери: дочь Елизавета и сын Гарри. Семья живет дружно, проводя свободное время вместе.

Недавно Галкин показал, как супруга и наследники встречают его со съемок. Когда юморист подошел к дому, они начали дружно маршировать, держа при этом руку у правого виска. Ошиблась только Лиза, которая поднесла руку к левому виску.